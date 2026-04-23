MUP Srpske pozvao građane: Provjerite rokove

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske poziva sve građane da blagovremeno provjere rok važenja svojih ličnih dokumenata (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola) i da na vrijeme podnesu zahtjeve za izdavanje novih.

"Podsjećamo da je pravovremeno planiranje ključno kako bi se izbjegle nepotrebne gužve i čekanja, posebno u periodima povećanog interesovanja, kao što su sezona godišnjih odmora i praznici.

Građanima je na raspolaganju i platforma elektronskih usluga Ministarstva unutrašnjih poslova https://e-servisi-mup.vladars.rs/, koja omogućava jednostavnije i efikasnije ostvarivanje prava", navode iz MUP-a.

Putem e-usluga moguće je izvršiti elektronsko zakazivanje termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje putne isprave, kao i zakazati termin za preuzimanje gotovog dokumenta.

"Pozivamo građane da koriste dostupne elektronske servise, racionalno planiraju svoje vrijeme i na taj način doprinesu efikasnijem radu službi i boljoj usluzi za sve", navode iz MUP-a Srpske.