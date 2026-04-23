Ubio dijete, pa presudio sebi: Oglasila se policija o jezivoj tragediji kod Višegrada

Jeziva porodična tragedija potresla je Višegrad gdje je E.D. (49) sa područja Goražda ubio dijete, a potom izvršio samoubistvo.

Oglasila se PU Foča

O tragediji koja se dogodila u selu Kabernik kod Višegrada, oglasila se PU Foča.

"Policijskoj stanici Višegrad 22.04.2026. godine, oko 15,30 časova, prijavljeno je da je lice D.E. u selu Kabernik, opština Višegrad, izvršilo ubistvo maloljetnog djeteta, a potom i samoubistvo. Policijski službenici Policijske stanice Višegrad su juče u večernjim satima, u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, izvršili uviđaj na licu mjesta gdje je jedno lice počinilo ubistvo, a potom i samoubistvo", navode iz PU Foča.

Kako je ATV juče pisao, E.D. je članovima porodice poslao oproštajnu poruku što su oni odmah prijavili MUP-u Bosansko-podrinjskog kantona.

Oni su odmah alarmirali kolege iz PU Foča koje su se uputile na teren i u selu su zatekli tijela E.D. i malog djeteta.

Prema nezvaničnim informacijama oba tijela su bila obješena i prvi rezultati istrage ukazuju da je otac ubio dijete, a potom izvršio samoubistvo.

Kako saznajemo E.D. je porijeklom iz okoline Višegrada, ali je nastanjen na području Goražda.

Okružno javno tužilaštvo naložilo obdukciju

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, koje vodi istragu, naložilo je obdukciju tijela oca i sina.

"Dežurni tužilac je na licu mjesta rukovodio uviđajem i naložio je da se preduzmu sve istražne mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Naložena je obdukcija tijela kako bi se utvrdio tačno vrijeme i uzrok smrti", navode u OJT Istočno Sarajevo.