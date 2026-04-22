Ponovo tragedija u BiH: Zabio se kombijem u zid i poginuo

Vozač kombija poginuo je u srijedu, 22. aprila, u ulici Rajlovačka cesta, Novi Grad, Sarajevo, nakon što se zabio u betonski zid pored puta.

Policijskoj upravi Novi Grad – PO Rajlovac u 7:50 prijavljena je ova saobraćajna nesreća.

"Na neutvrđen način došlo je do skretanja motornog vozila – kombija sa puta i udara u betonski stub, kojim je upravljao vozač star 61 godinu, čiji je identitet utvrđen", saopšteno je iz policije.

Dodaju da je u 8:20 ljekar Hitne pomoći konstatovao smrt vozača.