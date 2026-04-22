Akcija ”Šešir”: Advokat uhapšen nakon što je od klijenta tražio 60.000 KM

Boban Savić, advokat iz Doboja, uhapšen je u okviru akcije ”Šešir” nakon što je od klijenta, kojeg je branio po službenoj dužnosti, tražio 60.000 KM kako bi mu obezbjedio određene pogodnosti u predmetu.

Kako saznaje ATV Savićevo hapšenje je usljedilo nakon što je u označenim novčanicama uzeo dio traženog novca.

O akciji ”Šešir” oglasila se PU Doboj u kojoj navode da je akcija sprovedena u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, Upravom kriminalističke policije i Upravom za policijsku podršku MUP-a Republike Srpske.

”U akciji ”Šešir” uhapšen je B.S. iz Teslića zbog sumnje da je opčinio krivično djelo trgovina uticajem. Po naredbi Okružnog suda u Banjaluci u toku je pretres na više lokacija na području Doboja i Teslića. Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske”, saopštila je PU Doboj.

Brat Konstatina Savića

Dodaju da će osumnjičeni biti predat nadležnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenom kriivčnom djelu.

Boban Savić je rodom iz Teslića i godinama radi kao advokat u Doboju. Kompletna porodica mu se bavi advokaturom, a jedan od braće Konstantin Savić široj javnosti je poznat po kandidaturi za gradonačelnika Teslića na lokalnim izborima 2016. i 2020. godine.

I Konstantin je svojevremeno bio pod istragom Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na sudiju. Po toj optužnici je oslobođen optužbe.

Njihov otac, koji je takođe radio kao advokat, svojevremeno je osuđen na zatvorsku kaznu.