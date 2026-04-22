Logo
Large banner

Akcija ”Šešir”: Advokat uhapšen nakon što je od klijenta tražio 60.000 KM

Autor:

Ognjen Matavulj
22.04.2026 14:47

Komentari:

0
Foto: Ustupljena fotografija

Boban Savić, advokat iz Doboja, uhapšen je u okviru akcije ”Šešir” nakon što je od klijenta, kojeg je branio po službenoj dužnosti, tražio 60.000 KM kako bi mu obezbjedio određene pogodnosti u predmetu.

Kako saznaje ATV Savićevo hapšenje je usljedilo nakon što je u označenim novčanicama uzeo dio traženog novca.

Uzeo novac u označenim novčanicama

O akciji ”Šešir” oglasila se PU Doboj u kojoj navode da je akcija sprovedena u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, Upravom kriminalističke policije i Upravom za policijsku podršku MUP-a Republike Srpske.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

”U akciji ”Šešir” uhapšen je B.S. iz Teslića zbog sumnje da je opčinio krivično djelo trgovina uticajem. Po naredbi Okružnog suda u Banjaluci u toku je pretres na više lokacija na području Doboja i Teslića. Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske”, saopštila je PU Doboj.

Brat Konstatina Savića

Dodaju da će osumnjičeni biti predat nadležnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenom kriivčnom djelu.

Boban Savić je rodom iz Teslića i godinama radi kao advokat u Doboju. Kompletna porodica mu se bavi advokaturom, a jedan od braće Konstantin Savić široj javnosti je poznat po kandidaturi za gradonačelnika Teslića na lokalnim izborima 2016. i 2020. godine.

I Konstantin je svojevremeno bio pod istragom Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na sudiju. Po toj optužnici je oslobođen optužbe.

Njihov otac, koji je takođe radio kao advokat, svojevremeno je osuđen na zatvorsku kaznu.

Default Image

Hronika

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

uhapšen Boban Savić

Boban Savić

hapšenje

Advokat

Republičko javno tužilaštvo

Komentari (0)
Large banner

Hronika

1 h

0
Ротација полиције Републике Српске

Hronika

2 h

0
Зашто није почело суђење за стравичну несрећу у Бањалуци?

Hronika

2 h

0
Петарде попуцале, пиротехника, пиротехничка средства

Hronika

4 h

0

  • Najnovije

15

58

15

58

15

51

15

46

15

45

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner