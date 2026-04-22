U Doboju uhapšen advokat Boban Savić!

Boban Savić, advokat iz Doboja, uhapšen je u akciji MUP-a Republike Srpske i Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske zbog sumnje da je počinio krivično djelo trgovina uticajem, saznaje ATV.

Prema nezvaničnim informacijama Savić je osumnjičen da je od jedne osobe, protiv koje se vodi krivični postupak, navodno tražio i uzeo novac obećavajući mu određene pogodnosti u predmetu.

Po naredbi suda u toku su pretresi.

Uskoro opširnije...