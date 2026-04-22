Logo
Large banner

Laktaši: Provalio u automobil i ukrao novčanik, policija pronašla pištolje i municiju

Autor:

ATV
22.04.2026 11:06

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Policija u Laktašima uhapsila je L.B. iz ovog mjesta, nakon što je pronašla pištolje i municiju prilikom pretresa zbog sumnje da je provalio u automobil i ukrao novčanik.

"Policijski službenici Policijske stanice Laktaši preduzimanjem mjera i radnji identifikovali su i lišili juče slobode lice L.B. iz Laktaša, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela „Teška krađa“ i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija", navode iz PU Banjaluka.

Navedeni se sumnjiči da je 14. aprila u Trnu, provalio u automobil i ukrao novčanik sa novcem.

"Na osnovu Naredbe sudije Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi lice B.L. kojom prilikom su pronađeni i oduzeti gasni pištolj, 200 komada puščane municije, tri deotonirajuće kapisle za eksploziv i određena količina materije koja svojim izgledom asocira na barut, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelima", navode iz policije.

Nakon komplementiranja predmeta protiv osumnjičenog L.B. biće dostavljen izvještaj OJT Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Laktaši

PU Banjaluka

Policija

pištolj

OJT Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner