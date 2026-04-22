Logo
Large banner

Potvrđena optužnica protiv Anisa Kalajdžića za ubistvo Aldine Jahić

Autor:

ATV
22.04.2026 10:38

Komentari:

0
Foto: Facebook

Kantonalno tužilaštvo HNK podiglo je optužnicu protiv Anisa Kalajdžića iz Mostara zbog krivičnog djela "Teško ubistvo ženske osobe", a u vezi s djelom neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje, a koju je Kantonalni sud u Mostaru u cijelosti potvrdio.

Podsjećamo, on je u Mostaru ubio svoju bivšu djevojku Aldinu Jahić.

- Naime, optuženiku se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 22.9.2024. godine pa do 30.1.2025. godine u više navrata bivšoj djevojci N. M., upućivao prijetnje smrću, da bi nadalje u periodu od oktobra 2025. godine, pa do polovine novembra 2025. godine u više navrata bivšoj djevojci, oštećenoj A.J. prijetio da će je ubiti, vrijeđajući je pogrdnim imenima, dolazeći pred njen stan, derući se i lupajući na vrata, te silom ulazeći u stan gurajući je prema zidu, stiskajući je u predjelu lica prijeteći da će je ubiti, te ju je jedne prilike presreo kod autobusne stanice u Ul. Trg Petra Krndelja u Mostaru i ponovno joj prijetio da će je ubiti „i nju i sebe“, pa je ona u strahu utrčala u fitnes centar i pozvala prijateljicu da autom dođe po nju, da bi ponovno dana 15.11.2025. godine putem aplikacije „Viber“ poslao poruku da će biti samo njegova i ničija i da će je u suprotnom ubiti i nju i sebe, kao i da ima pištolj, pa je dana 16.11.2025. godine oko 18,00 sati, na autobusnoj stanici u Mostaru, Trg Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno nabavio pištolj kojeg je kod sebe neovlašteno posjedovao, ispred fitnes centra sačekao oštećenu A.J. koja je tu trenirala, te joj prišao i više puta udarao u predjelu glave i grudi od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe, da bi u jednom trenutku izvadio pištolj, pa je oštećena zbog straha za vlastiti život potrčala u pravcu hotela „T..“, Trg Ivana Krndelja bb u Mostaru, bojeći se za svoju sigurnost, građanima prolaznicima preplašeno govorila da zovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem, da bi potom ušla u restoran „B..“ i mobitelom pozvala policiju, za koje vrijeme je optuženik došao i oštećenu pronašao u toaletu dok je ona ponovno pokušavala pozivati u pomoć, pa joj je optuženik prišao i pucajući iz pištolja u pravcu njene sljepoočnice zadao joj smrtonosne ozljede od kojih je oštećena preminula na licu mjesta.

Tužilaštvo će navode optužnice dokazivati ispitivanjem većeg broja svjedoka i vještaka, te prilaganjem velikog broja materijalnih dokaza.

Optuženik Anis Kalajdžić se nalazi u pritvoru koji mu je produžen rješenjem Kantonalnog suda u Mostaru.

U konkretnom slučaju, navedena optužnica predstavlja prvi slučaj podizanja i potvrđivanja optužnice za kazneno djelo „Teško ubistvo ženske osobe“ iz čl. 166. a) st. 1. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

13

27

13

19

13

09

13

02

12

57

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner