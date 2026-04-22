Unajmio dijete da baci kašikaru! Isplivali detalji filmskog hapšenja

22.04.2026 10:24

Унајмио дијете да баци кашикару! Испливали детаљи филмског хапшења

Beograđanin unajmio dijete da baci kašikaru u Kragujevcu i za to bude plaćen iznosom od 1.000 evra.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Kragujevcu, nakon intenzivnog operativnog rada i prikupljenih dokaza, u saradnji sa službenicima SSK i OPA Uprave kriminalističke policije, lišili su slobode i uhapsili šesnaestogodišnjaka iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dejla izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i N. V. (25) iz Beograda, osumnjičenog za podstrekavanje i pomaganje u izvršenju krivičnih d‌jela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Šesnaestogodišnjak se sumnjiči da je 11. aprila 2026. godine, oko 2.45 časova, aktivirao i bacio ručnu bombu na tehnički pregled „Jovaleks“ u Kragujevcu, po nalogu N. V., koji mu je, kako se sumnja, davao instrukcije putem mobilnog telefona „Specijal“ i putem aplikacije „Signal“ na koji objekat treba da baci ručnu bombu koju mu je obezbijedio, kao i novčani iznos od 1.000 evra po obavljenom zadatku.

Po nalogu Višeg suda u Beogradu za maloljetnike, šesnaestogodišnjaku je određen pritvor do 30 dana. Osumnjičenom N. V. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu, prenosi Telegraf

Unajmio dijete da baci kašikaru! Isplivali detalji filmskog hapšenja

