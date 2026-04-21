Dalibor ubio ženu, pa je sakrio u zamrzivač: Podignuta optužnica

21.04.2026 20:38

Dalibor Demirović (44) iz leskovačkog sela Pečenjevce koji je 4.novembra 2025.godine svirepo ubio svoju vanbračnu suprugu Katarinu G. (36), a njeno tijelo sakrio u zamrzivač, uskoro će se naći na optuženičkoj klupi.

Kako je potvrđeno u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu, protiv njega je podignuta optužnica.

"Više javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Dalibora Demirovića zbog krivičnog djela teško ubistvo. Od strane Višeg suda u Leskovcu još nije zakazan glavni pretres", navodi se u informaciji.

Obdukcija je pokazala da je Dalibor nesrećnu ženu najpre brutalno pretukao, a zatim je ugušio.

"Na njenom tijelu uočene su brojne povrede nanete pesnicama, bilo ih je oko četrdesetak. Uzrok smrti je gušenje, na njenom vratu uočeni su tragovi koji ukazuju da je Dalibor stezao oko vrata dok nije preminula", navode naši izvori upoznati sa ovim slučajem.

Zločin je policiji prijavila rodbina ubice ali policija isprva nije mogla da pronađe žrtvino tijelo.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Znamo kako će se završiti vojna operacija u Ukrajini

"Sve su prevrnuli ali tijela nije bilo. Otvarali su i zamrzivač, ni tamo ništa nisu uočili.Nekoliko sati kasnije policija je ponovila pretragu, povadili su kese iz zamrzivača i na dnu pronašli leš", navode izvori Informera.

Nakon zločina Demirović je pobjegao, ali ga je policija poslije trodnevne potrage uhapsila.

Daliborovi roditelji Esma i Dragan posvedočili su da je Daliborova veza sa Katarinom bila puna nasilja.

"Vukli su se pet, šest godina s posljednjih godinu dana boravili su na spratu naše kuće. Stalno su se svađali, ona je toliko vikala da su i komšije čule. Stalno su prijavljivali jedno drugo policiji, ma oboje su bili neuračunljivi", kazala je nakon zločina majka ubice.

Kako je dalje navela, Dalibor se nakon ubistva ponašao bizarno pa je čak brata Denisa pozvao i pokazao mu Kaćin leš.

"Denis se popeo na sprat i u sobi vidio Kaćine noge, bila je mrtva. Dalibor mu je kazao: - Vidi šta sam uradio", opisala je zločin Esma.

S obzirom na svirepost i bezobzirnost koju je pokazao prilikom izvršenja zločina, tužilaštvo je odlučilo da Demirovića goni za najteže krivično delo propisano Krivičnim zakonikom za koje je predviđena kazna zatvora od 10 godina do doživotne robije.

Pročitajte više

Замјеник министра иностраних послова Русије Александар Грушко на форуму о геополитичкој ситуацији у Европи, Бањалука.

Republika Srpska

Gruško: U borbi da očuva hegemoniju Zapad destabilizuje Balkan

2 h

1
Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 32. kolu

2 h

0
Предсједник Русије Владимр Путин.

Svijet

Putin: Znamo kako će se završiti vojna operacija u Ukrajini

2 h

0
Мрежа гола, кроз коју се виде фудбалери Борца.

Fudbal

Derbi u Mostaru: Borac gostuje Zrinjskom

3 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Lažne dojave o bombama u školama

4 h

0
”Спавао сам док се мој пријатељ борио за живот”: Убиство Бањалучанина пред Врховним судом

Hronika

”Spavao sam dok se moj prijatelj borio za život”: Ubistvo Banjalučanina pred Vrhovnim sudom

7 h

0
Возило Хитне помоћи.

Hronika

Krvi bilo svuda! Žena vodila ćerku u školu, u šumi krenula agonija: Ovako su je spasili

8 h

0
Милорад Додик

Hronika

Dodik uputio saučešće porodici doktora Mavije: Njegovo znanje, iskustvo i predanost ostavili neizbrisiv trag

9 h

0

  • Najnovije

22

59

Prve riječi Saše Obradovića poslije Zvezdinog kraha i kraja u Evroligi

22

58

Iran donio konačnu odluku, ne dolazi na pregovore u Pakistan

22

53

Ovo povrće mnogi jedu sirovo, a pravi haos u stomaku

22

45

Crvena zvezda završila učešće u Evroligi

22

38

Tramp produžio primirje sa Iranom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner