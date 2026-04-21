Dalibor ubio ženu, pa je sakrio u zamrzivač: Podignuta optužnica

Dalibor Demirović (44) iz leskovačkog sela Pečenjevce koji je 4.novembra 2025.godine svirepo ubio svoju vanbračnu suprugu Katarinu G. (36), a njeno tijelo sakrio u zamrzivač, uskoro će se naći na optuženičkoj klupi.

Kako je potvrđeno u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu, protiv njega je podignuta optužnica.

"Više javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Dalibora Demirovića zbog krivičnog djela teško ubistvo. Od strane Višeg suda u Leskovcu još nije zakazan glavni pretres", navodi se u informaciji.

Obdukcija je pokazala da je Dalibor nesrećnu ženu najpre brutalno pretukao, a zatim je ugušio.

"Na njenom tijelu uočene su brojne povrede nanete pesnicama, bilo ih je oko četrdesetak. Uzrok smrti je gušenje, na njenom vratu uočeni su tragovi koji ukazuju da je Dalibor stezao oko vrata dok nije preminula", navode naši izvori upoznati sa ovim slučajem.

Zločin je policiji prijavila rodbina ubice ali policija isprva nije mogla da pronađe žrtvino tijelo.

"Sve su prevrnuli ali tijela nije bilo. Otvarali su i zamrzivač, ni tamo ništa nisu uočili.Nekoliko sati kasnije policija je ponovila pretragu, povadili su kese iz zamrzivača i na dnu pronašli leš", navode izvori Informera.

Nakon zločina Demirović je pobjegao, ali ga je policija poslije trodnevne potrage uhapsila.

Daliborovi roditelji Esma i Dragan posvedočili su da je Daliborova veza sa Katarinom bila puna nasilja.

"Vukli su se pet, šest godina s posljednjih godinu dana boravili su na spratu naše kuće. Stalno su se svađali, ona je toliko vikala da su i komšije čule. Stalno su prijavljivali jedno drugo policiji, ma oboje su bili neuračunljivi", kazala je nakon zločina majka ubice.

Kako je dalje navela, Dalibor se nakon ubistva ponašao bizarno pa je čak brata Denisa pozvao i pokazao mu Kaćin leš.

"Denis se popeo na sprat i u sobi vidio Kaćine noge, bila je mrtva. Dalibor mu je kazao: - Vidi šta sam uradio", opisala je zločin Esma.

S obzirom na svirepost i bezobzirnost koju je pokazao prilikom izvršenja zločina, tužilaštvo je odlučilo da Demirovića goni za najteže krivično delo propisano Krivičnim zakonikom za koje je predviđena kazna zatvora od 10 godina do doživotne robije.