”Spavao sam dok se moj prijatelj borio za život”: Ubistvo Banjalučanina pred Vrhovnim sudom

U Vrhovnom sudu Republike Srpske održano je žalbeno ročište u predmetu protiv Dragana Jelače (50), Davida Kostića (48) i Valentine Stojanović (22) koji su nepravosnažno osuđeni na 29 godina zatvora zbog ubistva Saše Kisina (49) u Banjaluci.

Prvostepenom presudom Jelača je osuđen na 11, a Kostić i Stojanovićeva na po devet godina zatvora zbog ubistva. Tužilaštvo je žalbu uložilo zbog niskih kazni, tražeći strože kažnjavanje. S druge strane branioci smatraju da je presuda puna manjkavosti, da krivica nije dokazana i da optuženima treba izreći oslobađajuću presudu.

”Kriv sam što sam u dom doveo prave krivce”

Sudu se obratio i optuženi Jelača koji je rekao da je ”kriv, ali ne onako kako piše u optužnici, već što je u svoj dom doveo prave krivce i time prouzrokovao smrt prijatelja”.

”Kriv sam što nisam bio uz njega dok se borio za život, već sam spavao. Sa tom krivicom se budim i ustajem. Nisam imao motiv da ubijem prijatelja sa kojim sam djelio koru hljeba. Ne tražim milostinju, već pravdu za ubijenog druga i sebe. Prošlost ne mogu popraviti. Volio bih da sam ja na njegovom mjestu i nikad neću prestati žaliti za njim”, rekao je Jelača.

Ne zna se ko je žrtvi nanio povrede

Njegov branilac, advokat Milan Petković, smatra da je u prvostepenoj presudi pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i da postoji osnov da se njegov klijent oslobodi optužbe.

”Nema dokaza ko je i kako nanio povrede oštećenom”, istakao je Petković.

Milan Romanić, branilac Kostića i Stojanovićeve, smatra da je prvostepena presuda nerazumljiva, da nema dokaza protiv njegovih klijenat tražeći oslobađajuću presudu.

”Nisu utvrđene radnje svakog od optuženih. Presuda je nerazumljiva i zasnovana na nezakonitom dokazu. Jedini dokaz na osnovu kojih su Kostić i Stojanovićeva osuđeni je izjava prvooptuženog Jelače, koja nije istinita”, rekao je Romanić.

Kako je DNK žrtve dospio na optužene

Ukazao je da je najviše DNK tragova žrtve pronađeno na odjeći izuzetoj od Jelače, dok su na odjeći Kostića nađena dva, a Stojanovićeve samo jedan trag.

”To potvrđuje našu tezu da Kostić i Stojanovićeva nisu bili tu u vrijeme ubistva. Oni su se, nažalost, vratili u kuću i zatekli ga mrtvog u krvi. Tako je na njima i ostao trag oštećenog”, rekao je, između ostalog, Romanić.

Podsjetimo, Jelača je prvobitno bio osuđen na 12, a Kostić i Stojanovićeva na po 10 godina zatvora zbog ubistva, iako ih je optužnica teretila za teško ubistvo. Sud je djelo prekvalifikovao, ali je presuda ukinuta zbog permutacije u prezimenu optuženih. U ponovljenom postupku svi su osuđeni na po godinu zatvora manje.

Kisin ubijen zbog novca?

Zločin se dogodio 13. maja 2024. godine u napuštenoj kući u ulici Jovana Dučića u Banjaluci. U presudi se navodi da su Jelača, Kostić i Stojanovićeva kao saizvršioci ubili Kisina iz koristoljublja, jer su ukrali novčanik s novcem.

”Nakon verbalnog sukoba sa oštećenim nanijeli su mu oko 20 udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu i nanijeli mu višestruke povrede usljed koji je preminuo u UKC Republike Srpske. Nakon batinanja od žrtve su ukrali novčanik”, navodi se u presudi.

Svi bili pod dejstvom alkohola

Žrtvi su nanijeli povrede u vidu preloma kostiju lica, krova i osnovice lobanje, prelome rebara i druge povrede usljed kojih je nastupio teški traumatski hipovolemični šok pa je u 3.25 časova podlegao u UKC Srpske. U vrijeme zločina svi su bili pod dejstvom alkohola i Jelači je izmjereno 2,4 g/kg u krvi, Stojanovićevoj 1 g/kg, a Kostiću 1,72 g/kg.