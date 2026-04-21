Darko Elez pušten iz zatvora kao slobodan čovjek!

Darko Elez, jedan od najpoznatijih kriminalaca u regionu, koji se godinama dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom i najtežim krivičnim djelima, izašao je iz zatvora u Srbiji.

Prema saznanjima portala ”Republika” Elez je jutros izašao iz zatvora u kojem se nalazio po presudama iz BiH.

Osuđen je na jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora, u koju su mu objedinjene dvije presude - za predmet ”Lutka” u kojem ga je Sud BiH 2021. godine osudio na 15 godina zatvora, te kaznu od pet godina i osam mjeseci koju je 2004. godine izrekao Okružni sud u Istočnom Sarajevu. Elez je tražio da kaznu izdržava u Srbiji, što mu je odobreno i od 2022. godine se nalazio u zatvoru.

Za pet godina odležao 20-godišnju robiju

Elez je pušten nakon što je, kako saznaje ATV, praktično za pet godina odležao 20-godišnju kaznu zatvora. Razlog tome leži u činjenici da je većina krivičnih djela, za koja je osuđen u BiH, počinjena prije 2010. godine. Naime, te godine Eleza je Specijalni sud u Beogradu osudio na devet godina zatvora zbog više krivičnih djela. Kaznu je odležao i vrijeme koje je proveo u zatvoru, po presudi Specijalnog suda, uračunato je u kaznu koja je izrečena u BiH. Uračunato je i vrijeme provedeno u pritvoru nakon što je 2020. godine uhapšen u Srbiji i izručen u BiH.

”To je sve završeno, Elez je izdržao kaznu i on je slobodan čovjek”, rekao je za ATV Elezov branilac Senad Kreho.

Predmetom ”Lutka” obuhvaćeno više ubistava

Podsjetimo, u predmetu ”Lutka” Elez je označen kao organizator kriminalne grupe koje je, prema presudama, odgovorna za ubistva Borisa Govedarice (avgust 2007.) i Zorana Goluba Čarlame (avgust 2008.) koji su izrešetani automatskim puškama, Vlatka Mačara koji je raznesen u eksploziji MRUD-a (januar 2008.) u kojoj su koleterarne žrtve bili Rade Magazin i Milan Vlaškić, pokušaju ubistva Đorđa Ždrale (april i oktobar 2006.).

Optuženima izrečeno 118 godina zatvora

Grupi su na teret stavljene i spektakularne pljačke 2,2 miliona evra iz kombija Privredne banke Sarajevo (jun 2006.), 670.000 KM iz "Pošte 2" (jun 2008.) u Sarajevu, 1,8 miliona KM iz kombija Pavlović International banke (avgust 2005.) i pokušaj pljačke 2,2 miliona KM iz poslovnice Nove banke u Istočnom Sarajevu (novembar 2005.), pranje novca i drugo. Prema optužnici Elez je bio i direktni izvršilac nekoliko likvidacija i pljački.

Osim Eleza u tom predmetu je osuđeno 15 osoba na 118 godina zatvora, a najveću kaznu od 20 godina zatvora je dobio Bojan Cvijan, nekadašnji šef Odsjeka za droge u SIPA.