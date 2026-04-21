Logo
Large banner

Sudar na zapadnom tranzitu: Velike gužve na ulazu u Banjaluku

Autor:

ATV
21.04.2026 08:56

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Na Zapadnom tranzitu, na ulazu u Banjaluku, u blizini benzinske pumpe „Nes Petrol“ jutros je došlo do sudara dva putnička vozila.

Prema informacijama sa terena, oba automobila nalazila su se u istoj traci u trenutku nesreće. Zbog sudara su se formirale velike gužve, a kolona vozila proteže se gotovo do brze ceste.

Za sada nije poznato da li u nezgodi ima povrijeđenih osoba. Na licu mjesta nalazi se policija koja obavlja uviđaj, a saobraćaj se odvija usporeno, prenosi Glas Srpske

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

udes

Saobraćajna nesreća

Policija

saobraćaj

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

bunar

Hronika

Pronađen zabetoniran u bunaru: Mještani u strahu od "prokletog imanja"

14 h

0
Полиција Србија

Hronika

Otkriven identitet pronađenog mladića: Porodici pozlilo od šoka

15 h

0
Такси знак на аутомобилу.

Hronika

Mladić (18) prebio taksistu, pa ga opljačkao

17 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

U blizini gradilišta pronađeno tijelo muškarca

17 h

0

  • Najnovije

13

14

Stigla je kapa koja čita vaše misli i piše umjesto vas?

13

02

Dodik: Republika Srpska faktor dogovora; Održan uspješan i opsežan sastanak

13

00

Korumpiranom inspektoru iz Banjaluke potvrđena presuda

12

56

Darko Elez pušten iz zatvora kao slobodan čovjek!

12

48

Dodik o navodima da Kristijan Šmit odlazi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner