Sudar na zapadnom tranzitu: Velike gužve na ulazu u Banjaluku

Na Zapadnom tranzitu, na ulazu u Banjaluku, u blizini benzinske pumpe „Nes Petrol“ jutros je došlo do sudara dva putnička vozila.

Prema informacijama sa terena, oba automobila nalazila su se u istoj traci u trenutku nesreće. Zbog sudara su se formirale velike gužve, a kolona vozila proteže se gotovo do brze ceste.

Za sada nije poznato da li u nezgodi ima povrijeđenih osoba. Na licu mjesta nalazi se policija koja obavlja uviđaj, a saobraćaj se odvija usporeno, prenosi Glas Srpske