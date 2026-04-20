Mladić (18) prebio taksistu, pa ga opljačkao

Kraljevačka policija uhapsila je E.G. (18) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo razbojništvo.

Sumnja se da je u ponedjeljak, u ranim jutarnjim časovima, u okolini Kraljeva, nakon što ga je dvadesetdvogodišnji vozač taksija dovezao do odredišta, uz upotrebu fizičke snage, od njega oduzeo novac, nakon čega se udaljio sa lica mjesta.

Republika Srpska Fond Duša djece: Skoro hiljadu i po djece poslato na liječenje u inostranstvo

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

