U blizini gradilišta pronađeno tijelo muškarca

Danas poslijepodne oko 17 časova, pronađeno je tijelo za sada nepoznatog muškaraca kod gradilišta novog petog mosta u Novom Sadu u reonu Šangaja.
Po riječima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mjesta. Pronađeno je nepoznato muško lice. Tijelo je isplivalo iz vode i smrt je konstatovana na licu mjesta, navodi Instagram stranica 192.rs.
Za sada nije poznato da li se radi i nekom od radnika, ili je tijelo plutalo rijekom. Slučaj je prijavio neko od kineskih državljana koji su se nalazili na gradilištu.
Uviđaj je u toku.
