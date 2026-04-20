Logo
Large banner

Gajanin: Posebna čast posjeta patrijarha Porfirija Pravnom fakultetu

Izvor:

ATV

20.04.2026 19:17

Komentari:

0
Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин са српским патријархом Порфиријем у Бањалуци.
Foto: ATV

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin izjavio je večeras da je Univerzitet prvi put za 50 godina postojanja imao priliku da ugosti patrijarha srpskog, što predstavlja posebnu čast.

"Ponosan sam na tu činjenicu i ovom prilikom u ime akademske zajednice Univerziteta želim da se najsrdačnije zahvalim patrijarhu na dolasku", rekao je Gajanin novinarima u Banjaluci pred početak predavanja Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija na Pravnom fakultetu.

On je zahvalio i Studentskom parlamentu i Uniji studenata banjalučkog Univerziteta koji su dali ogroman doprinos da se posjeta patrijarha Porfirija desi u okviru "Dana studenata".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner