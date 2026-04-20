Gajanin: Posebna čast posjeta patrijarha Porfirija Pravnom fakultetu

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin izjavio je večeras da je Univerzitet prvi put za 50 godina postojanja imao priliku da ugosti patrijarha srpskog, što predstavlja posebnu čast.

"Ponosan sam na tu činjenicu i ovom prilikom u ime akademske zajednice Univerziteta želim da se najsrdačnije zahvalim patrijarhu na dolasku", rekao je Gajanin novinarima u Banjaluci pred početak predavanja Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija na Pravnom fakultetu.

On je zahvalio i Studentskom parlamentu i Uniji studenata banjalučkog Univerziteta koji su dali ogroman doprinos da se posjeta patrijarha Porfirija desi u okviru "Dana studenata".