Patrijarh Porfirije na Pravnom fakultetu u Banjaluci

Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije stigao je na Pravni fakultet u Banjaluci.

Ova posjeta, koja dolazi u vaskršnjem periodu, predstavlja jedan od najznačajnijih duhovnih i akademskih događaja na Pravnom fakultetu.

Patrijarh će se i povodom Vaskrsenja Hristovog obratiti na u amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Obraćanju srpskog patrijarha na Pravnom fakultetu prisustvovaće i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović.

Dolazak patrijarha predstavlja izuzetnu čast za akademsku zajednicu, ali i priliku da mladi čuju riječi podrške, mudrosti i ohrabrenja.

Patrijarha će ugostiti i Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem.