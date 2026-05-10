Ukrajinski dronovi pogodili skladišta nafte u NATO zemlji

ATV
10.05.2026 22:46

Дрон у лету
Letonski ministar odbrane Andris Spruds podnio je u nedjelju ostavku nakon što su u četvrtak dva ukrajinska drona doletjela iz pravca Rusije i pogodila skladišta nafte.

Ranije u nedjelju, letonska premijerka Evika Silina zatražila je njegovu ostavku, rekavši da protivdronski sistemi nisu bili dovoljno brzo raspoređeni.

Za novog ministra odbrane imenovala je pukovnika letonske vojske Raivisa Melnisa.

Letonija i Litvanija u četvrtak su pozvale NATO da pojača protivvazdušnu odbranu u njihovom regionu nakon što su dva drona preletjela rusku granicu i pogodila skladište nafte u Letoniji.

Sibiha potvrdio: Dronovi su naši

Ukrajinski ministar odbrane Andrij Sibiha potvrdio je da su dronovi ukrajinski.

Napomenuo je da su dronovi uletjeli u Letoniju zbog "ruskog elektronskog ratovanja koje je namjerno preusmjerilo ukrajinske dronove sa njihovih ciljeva u Rusiji".

Kao odgovor na incidente sa dronovima, Ukrajina razmatra slanje stručnjaka koji bi pomogli u jačanju vazdušne bezbjednosti iznad baltičkih država, prenosi "Indeks".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

