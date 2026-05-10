Zgaziće vas: Orban poslao poruku Peteru Mađaru

Autor:ATV
Komentari:0
Bivši mađarski premijer Viktor Orban poručio je da Mađari ne smiju da dozvole stranim elitama da umjesto njih donose odluke o njihovoj budućnosti.
“Nova ekipa mora veoma jasno da shvati jednu stvar: ako se ne borite za Mađarsku u Briselu, oni će vas zgaziti”, napisao je Orban na mreži Iks.
BiH
Kristijan Šmit već potvrdio da odlazi: Piše njemački medij
Orban je naglasio da bi odustajanje od patriotskog stava i prodavanje suverenosti za novac ili političko odobravanje bila istorijska greška.
“Stranim elitama ne smije da se dozvoli da umjesto nas odlučuju o našoj budućnosti”, zaključio je Orban.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
22
09
21
57
21
46
21
42
21
27
Trenutno na programu