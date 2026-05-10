Iran je poslao odgovor Americi

Odgovor Irana na najnoviji prijedlog Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata poslat je danas pakistanskom posredniku, javljaju iranski mediji.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova je ranije nekoliko puta najavio da će stavovi i razmatranja Irana u vezi sa američkim prijedlozima biti poslati nakon završetka pregleda i konačnih zaključaka, prenosi "Irna".

Prema predloženom planu, u ovoj fazi, pregovori će se fokusirati na okončanje rata.

Predloženi američki memorandum, koji sadrži 14 tačaka, uključuje obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.