Poletio prvi avion sa putnicima sa "kruzera smrti": Evo gdje će biti smješteni

10.05.2026 14:45

Путници стоје поред авиона шпанске владе након искрцавања са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија.
Foto: Tanjug/AP Photo/Arturo Rodriguez

Prvi avion sa španskim putnicima evakuisanim sa kruzera "MV Hondius", gdje je izbio hantavirus, poletio je danas sa Tenerifa ka Madridu.

Putnici će biti smješteni u karantin u vojnoj bolnici u Mandridu, saopštile su španske vlasti.

Grupu španskih putnika, koju čine 13 putnika i jedan član posade, autobusi Jedinice za vanredne situacije španske vojske prevezli su direktno sa pristaništa luke u Granadilji do piste aerodroma na Tenerifima, uz pratnju dva vozila Civilne zaštite, prenosi "Pais".

Po dolasku u Madrid, putnici će biti upućeni ka vazduhoplovnoj bazi Torehon, a potom će izolaciju nastaviti u Centralnoj vojnoj bolnici De la Defensa Gomez Ulja.

Španska ministarka zdravlja Monika Garsija izjavila je da "mehanizam funkcioniše potpuno normalno" i da se operacija odvija uz sve mere bezbjednosti.

Ona je potvrdila i da niko među više od 140 ljudi na kruzeru ne pokazuje simptome virusa.

Operater kruzera, kompanija "Oceanwide Expeditions" saopštila je da će putnici i pojedini članovi posade drugih nacionalnosti biti evakuisani tokom današnjeg i sutrašnjeg dana.

Posljednji repatrijacioni let biće organizovan za državljane Australije, dok će Holandija sutra poslati poseban avion koji će preuzeti putnike koje njihove zemlje do tada ne budu repatrirale.

Trideset članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gdje će brod biti dezinfikovan.

Brod je u srijedu krenuo sa Zelenortskih Ostrva ka Španiji nakon što su Svjetska zdravstvena organizacija i Evropska unija zatražile da se organizuje evakuacija putnika zbog izbijanja hantavirusa, prenosi Tanjug.

