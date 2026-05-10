Tiho stanje koje puni pluća tečnošću: Prvi simptomi mogu biti kobni

Plućni edem je opasno stanje kod kog se tečnost zadržava u plućima i otežava normalno disanje.

Kada se alveole u plućima, sitni mehurići zaduženi za razmjenu kiseonika, ispune tečnošću umjesto vazduhom, organizam ne dobija dovoljno kiseonika, pa problem može vrlo brzo da postane ozbiljan.

Najčešći uzrok je slab rad srca, posebno kod ljudi koji imaju visok pritisak, probleme sa koronarnim arterijama ili oštećenje srčanog mišića. Međutim, plućni edem može nastati i zbog drugih faktora, poput teških infekcija, povreda pluća, udisanja otrovnih materija ili boravka na velikim nadmorskim visinama.

Simptomi se često pojavljuju naglo osjećaj gušenja, kratak dah, ubrzan puls i kašalj, ponekad čak i sa tragovima krvi. Kod sporijeg razvoja bolesti javljaju se umor, oticanje nogu i otežano disanje tokom ležanja ili fizičke aktivnosti.

Ljekari upozoravaju da prevencija igra veliku ulogu. Kontrola krvnog pritiska, zdrava ishrana, fizička aktivnost i prestanak pušenja mogu značajno smanjiti rizik. Ako se pojave problemi sa disanjem ili iznenadan umor, važno je odmah potražiti medicinsku pomoć, jer brzo reagovanje može spasiti život, prenosi Informer.