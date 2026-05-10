Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nazvao je Vladimira Zelenskog dobrim komičarem koji pokušava da igra tragičnu ulogu.

„To je njegova prvobitna profesija. On je dobar komičar, ali pokušava da igra tragediju“, rekao je Lavrov novinarima.

Ranije je Vladimir Zelenski objavio ukaz kojim se „dozvoljava“ parada u Moskvi. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov nazvao je ovo cirkusom.

„Neugodno je čak i komentarisati to. To je cirkuska lakrdija, cirkus“, primjetio je.

(Sputnjik)