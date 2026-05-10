Fico saziva hitan sastanak o nafti: Svi pitaju šta je Putin rekao

Premijer Slovačke Robert Fico najavio je danas hitan sastanak sa "Transpetrolom" i istakao da uskoro očekuje pitanja evropskih političara o razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, prenosi RIA Novosti.

"Vrijednost sastanaka koje imam sa Zelenskim ili predsjednikom Putinom je u tome što dobijamo dragocjene informacije. Za minut će zvati: 'Šta je Putin rekao? Šta je Putin rekao?'. Ja ću na to reći: 'Pa, idite tamo, razgovarajte sa njim. Mi smo mala zemlja, Slovačka je mala zemlja koja štiti svoje nacionalne interese'", rekao je Fico na konferenciji za novinare.

Ranije danas, TASS je prenio da Fico saziva hitan sastanak sa predstavnicima "Transpetrola", kompanije koja upravlja slovačkim dijelom naftovoda "Družba".

"Danas ću učestvovati na operativnom sastanku sa 'Transpetrolom'. Imam važne informacije nakon posjete Moskvi. Moramo da razgovaramo o tim novostima", rekao je Fico novinarima.

Zbog hitnih okolnosti, Fico je danas otkazao planirano učešće na državnim proslavama povodom 81. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata u sjevernoslovačkom gradu Liptovski Mikulaš.

Odgovarajući na pitanje o planovima za izvore energije u Evropskoj uniji, Fico je izjavio da je "za diverzifikaciju", ali je pozvao na "zadržavanje opcije dobijanja nafte i gasa iz Rusije", jer su ruski energetski resursi znatno jeftiniji od onih iz drugih zemalja. Štaviše, premijer je napomenuo da je rafinerija nafte "Slovnaft" u Bratislavi istorijski fokusirana na preradu ruske nafte.

Fico je jedini šef vlade među zemljama Evropske unije koji je posjetio Rusiju povodom godišnjice Pobjede u Drugom svjetskom ratu.

On se juče sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju. Lideri su razgovarali o nizu bilateralnih pitanja, a Putin je poručio da će Rusija učiniti sve što je u njenoj moći kako bi zadovoljila potrebe Bratislave za energentim, prenosi RT Balkan.