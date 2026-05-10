Orban: Mađari ne smiju dozvoliti da strane elite odlučuju umjesto njih

Mađari ne smiju dozvoliti stranim elitama da umjesto njih donose odluke o njihovoj budućnosti, istakao je bivši premijer Mađarske Viktor Orban.

"Nova ekipa mora veoma jasno da shvati jednu stvar: ako se ne borite za Mađarsku u Briselu, oni će vas zgaziti", napisao je Orban na "Iksu".

Orban je naglasio da bi odustajanje od patriotskog stava i prodavanje suverenosti za novac ili političko odobravanje bila istorijska greška.

"Stranim elitama se ne smije dozvoliti da umjesto nas odlučuju o našoj budućnosti", zaključio je Orban.