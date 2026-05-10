Posjeta Fica Moskvi razbjesnila Brisel

10.05.2026 10:26

Словачки премијер Роберт Фицо присуствује церемонији полагања вијенаца на Гроб Незнаног војника у близини Кремлинског зида у Москви, у петак, 8. маја 2026., обиљежавајући 81. годишњицу побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком током Другог светског рата. Словачки премијер Роберт Фицо.
Foto: Tanjug/Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

Posjeta premijera Slovačke Roberta Fica Moskvi povodom Dana pobjede izazvala je negodovanje među evropskim političarima, prenose mediji.

Kako se navodi, ova posjeta dolazi u trenutku kada se Ficov pokušaj da se predstavi kao nezavisan, prorusko orijentisan političar unutar Evropske unije nalazi pod sve većim pritiskom iz Brisela, ali i unutar same Slovačke.

Ističe se da je Brisel već upozorio Bratislavu na navodne probleme u finansiranju slovačke Agencije za poljoprivredu, što bi moglo da ima negativne posledice po domaće poljoprivrednike.

Takođe se podsjeća da su poslanici Evropskog parlamenta u aprilu pozvali Evropsku komisiju da obustavi isplate Slovačkoj ukoliko se utvrdi da postoje problemi sa vladavinom prava.

Reakcije su usledile i iz Nemačke. Kancelar Fridrih Merc izjavio je da Fica očekuje razgovor povodom njegove posete Moskvi, dok je zvanična predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova odgovorila da bez uloge Sovjetskog Saveza ne bi bilo ni Dana Evrope.

Fico je, zajedno sa drugim stranim liderima, prisustvovao obilježavanju 81. godišnjice pobjede u Velikom otadžbinskom ratu.

Tom prilikom sastao se i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Kremlju, gdje su razgovarali o bilateralnoj saradnji i mogućnostima obnove rada međuvladine komisije za ekonomsku saradnju, čiji rad je prekinut 2021. godine, prenosi Tanjug.

