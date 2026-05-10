Pucnjava u kafiću u Hrvatskoj: Upucan policajac?

U jednom krapinskom kafiću jutros, 10. maja, došlo je do pucnjave.

Iako službenih informacija nema, od slučajnih prolaznika doznaje se da je upucan jedan policajac. javlja portal Zagorje international.

Nisu poznati drugi detalji, niti u kakvom je stanju policajac.

Građani javljaju da je na mjesto događaja sletio helikopter hitne medicinske službe.