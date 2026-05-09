Jeziva nesreća u Hrvatskoj: Majka sa dvoje male djece u autu završila na krovu

ATV
09.05.2026 20:18

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Majka (34), koja je upravljala automobilom pod dejstvom alkohola, izletjela je s puta i prevrnula se na krov dok je u vozilu prevozila dvoje male djece.

Kako je saopštila policija, nesreća se dogodila juče u ranim poslijepodnevnim časovima u daruvarskom prigradskom naselju Vrbovac. U automobilu su se na zadnjem sjedištu nalazila dvoje male djece koja su, srećom, bila propisno vezana u dječijim sjedalicama, što je spriječilo tragičan ishod.

Izgubila kontrolu u oštroj krivini

„U petak oko 14.20 časova, u mjestu Vrbovac, u Svibanjskoj ulici, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je putnički automobil završio na krovu. U vozilu su se, uz 34-godišnju ženu, nalazila i njena djeca“, potvrdili su iz policije.

Do nesreće je došlo kada je žena, usljed neprilagođene brzine, izgubila kontrolu nad vozilom u oštroj krivini. Automobil je zahvatio bankinu, sletio sa kolovoza, udario u betonski zid i travnato uzvišenje, nakon čega se prevrnuo na krov.

Alko-testiranjem je utvrđeno da je žena upravljala vozilom pod uticajem alkohola od čak 2,13 promila.

Djeca su u ovoj nesreći zadobila lakše tjelesne povrede te su vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena u pakračku bolnicu na dalju obradu.

„Protiv žene slijedi optužni prijedlog, a policija sprovodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u krivično djelo povrede djetetovih prava, o čemu su obaviještene i nadležne institucije“, naveli su iz bjelovarske Policijske uprave, prenosi portal Danica.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Hrvatska

Saobraćajna nesreća

pijan

Crna hronika

