Kalabuhov za ATV: Odlični odnosi zvaničnika Rusije i Republike Srpske

Autor:

ATV
09.05.2026 20:03

1
Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов
Foto: ATV

Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov, poručio je da su odnosi Rusije i Republike Srpske na istorijskom maksimumu, što dokazuje i prisustvo najvišeg rukovodstva Srpske na današnjoj Paradi pobjede u Moskvi.

"U Moskvi je danas jedna od najznačajnijih delegacija u sastavu rukovodstva Republike Srpske. Ovo je potvrda naših odličnih odnosa, a u narednim danima očekujemo još korisnih sastanaka. Već za nekoliko dana u Banjaluku stiže velika delegacija iz Sankt Peterburga. Ta posjeta će imati kulturnu i tehnološku dimenziju, a ubrzo nakon toga slijede i Dani ruske kulture", izjavio je Kalabuhov za ATV.

Kalabuhov je naglasio da je 9. maj dan koji je duboko urezan u svijest svakog čovjeka, podsjećajući na neizmjerivu žrtvu koju je podnio sovjetski narod.

"Mi zajedno sa cijelim čovječanstvom praznujemo Dan pobjede nad fašizmom. To je dan koji je ušao u istoriju i u živote gotovo svakog pojedinca. Uloga sovjetskog naroda bila je ključna u slamanju nacizma. To je dio svake porodične istorije i sjećanja na pretke koji su dali svoje živote za slobodu", rekao je ambasador.

Uprkos nezapamćenim razaranjima koja su nanijeli okupatori, Rusija je, prema riječima Kalabuhova, vrlo brzo pokazala svoju moć i potencijal.

"Lansiranje prvog čovjeka u svemir samo nekoliko godina nakon stravičnog rata dokaz je nesalomivog duha i ogromnog kapaciteta našeg naroda. To nam govori da možemo postaviti i ostvariti najveće ciljeve", istakao je ruski diplomata.

Kalabuhov je izrazio posebnu zahvalnost našoj medijskoj kući na direktnom prenosu Parade pobjede sa Crvenog trga, kojom je obilježena 81. godišnjica pobjede nad fašizmom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tagovi :

Dan pobjede nad fašizmom

Igor Kalabuhov

Rusija

Republika Srpska

Komentari (1)
