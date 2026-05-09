Stevandić: Rusija je uvijek razgovarala sa nama, a ne o nama

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da između Srpske i Ruske Federacije nema otvorenih pitanja niti nesaglasnosti već da je dosadašnja saradnja rezultat međusobno dobrih odnosa.

Nakon sastanka delegacije Republike Srpske sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i njegovim saradnicima, Stevandić je rekao da se ta saradnja ne zasniva na lošem odnosu ili šteti prema bilo kojem drugom narodu ili bilo kojoj drugoj državi.

On je napomenuo da Republika Srpska nikada nije prihvatila da žrtvuje svoje prijateljstvo i saradnju sa Ruskom Federacijom zbog tuđih geopoličkih interesa kada je to od Srpske traženo.

Pojasnio je da ti interesi često uključuju veoma loše stvari i loš odnos prema Republici Srpskoj, koji podrazumijeva otimanje nadležnosti i svođenja na manju jedinicu vlasti nego što to ima u Dejtonskom sporozumu.

Što se tiče Narodne skupštine, Stevandić je naveo da su u mandatu u kome je on predsjednik, formirane radne grupe i prvi put u istoriji potpisan je sporazum sa Ruskom dumom, a nešto slična ima i sa Sankt Peterburgom.

"Nemamo čega da se stidimo. Sve radimo javno. Zahvalni smo na otvorenosti. I Rusija je uvijek razgovarala sa nama", rekao je Stevandić novinarima iz Republike Srpske.