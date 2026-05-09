Karan s Putinom: Osjećamo bratstvo između naših naroda

Autor:

ATV
09.05.2026 18:20

Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je u obraćanju predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu da je partnerstvo Rusije i Srpske zasnovano na iskrenom povjerenju i da se osjeća bratstvo između srpskog i ruskog naroda.

Karan je zahvalio ruskom predsjednik Putinu što je učinio veliku čast delegaciji iz Srpske i njenom narodu da prisustvuje današnjim događajima u Moskvi.

On je u obraćanju Putinu istakao da su odnosi učvršćeni višegodišnjim kontaktima koje ima sa predsjednikom Miloradom Dodikom.

"Osjećamo bratstvo i prijateljstvo između dva naroda. Ruska Federacija je najvažniji strateški partner Republike Srpske. To partnerstvo je zasnovano na iskrenom povjerenju. Rusija je dokazani partner koji podržava Dejtonski mirovni sporazum", rekao je Karan.

On je naveo da je ruski narod donio pobjedu nad fašizmom, kao i da se i Republika Srpska izborila za svoj opstanak.

"I vi ste rekli da bi zaborav otvorio prostor za ponavljanje nepravdi koje su se dogodile", rekao je Karan.

Osim Karana, u delegaciji Republike Srpske kod Putina su predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

