Logo
Large banner

Cvijanović: Bećirović u SB UN bez saglasnosti Predsjedništva BiH

Autor:

ATV
09.05.2026 17:41

Komentari:

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da se Predsjedništvo nije usaglasilo da će BiH na sjednici Savjeta bezbjednosti UN predstavljati Denis Bećirović.

"Da jedan može predstavljati BiH, onda bi to bilo samo onda ako su se druga dva i taj jedan prethodno usaglasili, što ni i ovom slučaju nije tako. Uostalom, sigurno nije bez razloga što BiH ima tročlano Predsjedništvo", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da su tako stvari jasne, osim onima koji žele da žive u zabludi.

Osvrnuvši se na naslove u federalnim medijima da će BiH na sjednici Savjeta bezbjednosti predstavljati Bećirović, a da dolazi i Kristijan Šmit, Cvijanovićeva je navela da je pozicija Republike Srpske da procese u BiH treba vratiti u domaće institucije kako bi zemlja funkcionisala na osnovu svog ustava.

"Unilateralne akcije neizabranih stranih predstavnika, mimo Dejtonskog sporazuma, nanijele su nemjerljivu štetu BiH i urušile povjerenje između konstitutivnih naroda", napisala je Cvijanovićeva na Iksu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Denis Bećirović

Bosna i Hercegovina

Predsjedništvo BiH

Savjet bezbjednosti UN

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Састанак делегације Републике Српске са предсједником Русије Владимиром Путином у Кремљу.

Republika Srpska

Delegacija Srpske kod Putina u Kremlju

1 h

1
Радници са заштитном опремом раде на градилишту.

Srbija

Tragedija u Zrenjaninu: Radnik poginuo na gradilištu

1 h

0
Школа, учионица

Svijet

Skandal u elitnoj londonskoj školi: Nastavnica otpuštena zbog veze sa učenikom

1 h

0
Лидер СНСД-а Милорад Додик на пријему који је уприличио предсједник Руске Федерације Владимир Путин.

Republika Srpska

Dodik: Srpska nepokolebljivo počiva na vrijednostima antifašizma

1 h

2

Više iz rubrike

Састанак делегације Републике Српске са предсједником Русије Владимиром Путином у Кремљу.

Republika Srpska

Delegacija Srpske kod Putina u Kremlju

1 h

1
Лидер СНСД-а Милорад Додик на пријему који је уприличио предсједник Руске Федерације Владимир Путин.

Republika Srpska

Dodik: Srpska nepokolebljivo počiva na vrijednostima antifašizma

1 h

2
Шта се дешава у ПСС: Комуницирају преко друштвених мрежа?

Republika Srpska

Šta se dešava u PSS: Komuniciraju preko društvenih mreža?

2 h

10
Предсједник Републике Српске Синиша Каран био је јутрос први страни званичник на поздраву у Кремљу код предсједника Руске Федерације Владимира Путина.

Republika Srpska

Karan: Sa Putinom o proširenju bilateralne saradnje

2 h

0

  • Najnovije

18

52

Objavljen snimak ubistva pjevača - silovatelja beba

18

39

Poginuo član poznatog srpskog benda

18

30

Senzacija veća nego sa Đokovićem: Najveći favorit zaustavljen

18

25

Jeziv pad Markeza, stigle strašne vijesti o njegovom stanju

18

20

Karan s Putinom: Osjećamo bratstvo između naših naroda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner