Cvijanović: Bećirović u SB UN bez saglasnosti Predsjedništva BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da se Predsjedništvo nije usaglasilo da će BiH na sjednici Savjeta bezbjednosti UN predstavljati Denis Bećirović.

"Da jedan može predstavljati BiH, onda bi to bilo samo onda ako su se druga dva i taj jedan prethodno usaglasili, što ni i ovom slučaju nije tako. Uostalom, sigurno nije bez razloga što BiH ima tročlano Predsjedništvo", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da su tako stvari jasne, osim onima koji žele da žive u zabludi.

Osvrnuvši se na naslove u federalnim medijima da će BiH na sjednici Savjeta bezbjednosti predstavljati Bećirović, a da dolazi i Kristijan Šmit, Cvijanovićeva je navela da je pozicija Republike Srpske da procese u BiH treba vratiti u domaće institucije kako bi zemlja funkcionisala na osnovu svog ustava.

"Unilateralne akcije neizabranih stranih predstavnika, mimo Dejtonskog sporazuma, nanijele su nemjerljivu štetu BiH i urušile povjerenje između konstitutivnih naroda", napisala je Cvijanovićeva na Iksu.