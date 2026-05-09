Putin: Nastavljamo razvijati partnerstvo sa Srpskom

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin rekao je na početku sastanka sa delegacijom Republike Srpske da je uvjeren da će se nastaviti razvijati partnerstvo između Rusije i Srpske.
"Između Srba i Rusa vijekovima gajimo bliske odnose i nama je veoma drago da vas vidimo u Moskvi", istakao je Putin.
U delegaciji Republike Srpske su predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, prenosi Srna.
