Skandal u elitnoj londonskoj školi: Nastavnica otpuštena zbog veze sa učenikom

09.05.2026 17:19

Nastavnica u školi u londonskoj četvrti Čizvik otpuštena je nakon optužbi da je imala seksualni odnos sa jednim učenikom, prenijeli su danas britanski mediji.

Žena, koja je bila popularna među zaposlenima, odmah je otpuštena iz škole u zapadnom Londonu nakon što je tinejdžer prijavio neprimereni kontakt, prenio je GB njuz.

Otpuštanje je uslijedilo nakon što je učenik, za koga se pretpostavlja da je u ranim tinejdžerskim godinama, otkrio drugom članu nastavnog osoblja seksualno eksplicitne poruke koje je primio od nastavnice.

Nakon što je školsko osoblje pregledalo dječakov mobilni telefon, odmah je pokrenulo formalnu internu istragu o njegovim navodima.

Istraga je završena ranije ove nedjelje formalnim otpuštanjem nastavnice iz škole.

Škola, koja je među najboljima u Engleskoj, brzo je reagovala nakon što je žalba podnijeta, a interni proces je ubrzan od početne prijave do otkaza nastavnici, koja je ranije smatrana popularnom ličnošću u visoko ocijenjenoj državnoj školi, prije nego što su se pojavile optužbe.

Direktorka škole Laura Elener obavestila je roditelje 1.200 učenika o otpuštanju putem pisma poslatog ranije ove nedjelje.

"Željela sam da vas obavestim da smo nedavno sa najvećom pažnjom i ozbiljnošću rješavali navode u vezi sa članom našeg osoblja. Pratili smo sve potrebne procedure i izvršili neophodne prijave. Kao rezultat toga, članica nastavnog osoblja je odmah napustila školu", navela je u pismu Elener prenosi Tanjug.

