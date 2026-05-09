Premijerno prikazan dokumentarni film "Donbas. Sjećanje generacija"

09.05.2026 16:52

Документарни филм "Донбас. Сјећање генерација"
Foto: Ustupljena fotografija

U Vijećnici Banskog dvora u Banjoj Luci danas je, sa početkom u 14 časova, premijerno prikazan dokumentarni film produkcije RT Dok pod nazivom "Donbas. Sjećanje generacija".

Film donosi potresnu priču o zločinima nacista na prostoru Donbasa tokom Drugog svjetskog rata, povlačeći direktne paralele sa savremenim sukobima i, kako se navodi, neljudskim metodama rušenja domova i uništavanja ljetine koje primjenjuju moderni sljedbenici te ideologije.

Stradanje „žitnice SSSR-a“

Istorija se ponavlja. Ova rečenica danas često odjekuje Donbasom, regijom koja je tokom Velikog otadžbinskog rata pretrpjela strahovita razaranja. Autori filma podsjećaju na surove borbe za nekadašnju "žitnicu SSSR-a" i na odvažnost pokreta otpora, među kojima se posebno ističe legendarna "Mlada garda".

Očigledne istorijske paralele

Dokumentarno ostvarenje stavlja akcenat na gotovo identične scenarije iz 1943. i 2022. godine. Kroz arhivske snimke i svjedočenja, prikazane su sličnosti između bitaka za Marijupolj i komplekse „Azovstalja“, kao i taktika „živog štita“ koju su, prema navodima iz filma, koristili nacisti u prošlom vijeku, a koju danas koriste Oružane snage Ukrajine.

Donbas je 1943. godine oslobođen od fašista, a nakon toga i cijela Ukrajina. Danas, uz heroje prošlosti, ovaj narod odaje počast i herojima sadašnjice koji stoje na istom braniku, poruka je filma.

