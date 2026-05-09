U Vijećnici Banskog dvora u Banjoj Luci danas je, sa početkom u 14 časova, premijerno prikazan dokumentarni film produkcije RT Dok pod nazivom "Donbas. Sjećanje generacija".
Film donosi potresnu priču o zločinima nacista na prostoru Donbasa tokom Drugog svjetskog rata, povlačeći direktne paralele sa savremenim sukobima i, kako se navodi, neljudskim metodama rušenja domova i uništavanja ljetine koje primjenjuju moderni sljedbenici te ideologije.
Istorija se ponavlja. Ova rečenica danas često odjekuje Donbasom, regijom koja je tokom Velikog otadžbinskog rata pretrpjela strahovita razaranja. Autori filma podsjećaju na surove borbe za nekadašnju "žitnicu SSSR-a" i na odvažnost pokreta otpora, među kojima se posebno ističe legendarna "Mlada garda".
Dokumentarno ostvarenje stavlja akcenat na gotovo identične scenarije iz 1943. i 2022. godine. Kroz arhivske snimke i svjedočenja, prikazane su sličnosti između bitaka za Marijupolj i komplekse „Azovstalja“, kao i taktika „živog štita“ koju su, prema navodima iz filma, koristili nacisti u prošlom vijeku, a koju danas koriste Oružane snage Ukrajine.
Donbas je 1943. godine oslobođen od fašista, a nakon toga i cijela Ukrajina. Danas, uz heroje prošlosti, ovaj narod odaje počast i herojima sadašnjice koji stoje na istom braniku, poruka je filma.
