S ovim nema ulaska: Evrovizija donijela zabranu

08.05.2026 21:53

Evrovizija 2026. održaće se 12, 14. i 16. maja u Beču. Četiri dana pred prvo polufinale oglasili su se organizatori i saopštili novu odluku.

Kako su iz organizacije rekli, ove godine zabranjeno je unošenje zastava u Arenu gdje se održava Evrovizija 2026.

Lokalne vlasti su naložile da sve zastave koje se ove godine unose u prostor događaja, uključujući i Medijski centar, moraju biti “nezapaljive”. Dozvoljene su samo zastave koje ispunjavaju austrijski bezbjednosni standard.

To znači da sve zastave moraju biti izrađene od sertifikovanih vatrootpornih materijala i da uz njih mora biti priložen odgovarajući sertifikat. Sve zastave koje se unose u prostor događaja moraju biti u skladu sa gore navedenim bezbednosnim standardima.Usklađenost će biti strogo proveravana na bezbednosnim kontrolnim punktovima, gde će morati da se priloži važeći sertifikat.

Zastave koje ne ispunjavaju uslove neće biti dozvoljene unutar prostora događaja.

Srbija nastupa posljednja u prvom polufinalu

Duška Vučinić oglasila se za Jutarnji program Blic televizije i rekla da se u Beču još ne osjeća prava evrovizijska euforija i da grad za sada nije u punom “evrovizijskom” kapacitetu, osim ponekih bilborda i reklama. Prema njenim rečima, prava atmosfera očekuje se naredne nedjelje, kada počinju takmičarske večeri.

Otkrila je i da je srpska delegacija već imala prvu probu, dok ih druga očekuje sutra, uz najavu da će publika videti određene izmjene u nastupu u odnosu na onaj sa “Pesme za Evroviziju”.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

