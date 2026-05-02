Velika promjena na dodjeli Oskara, biće preispitana upotreba vještačke inteligencije

Akademija filmskih umjetnosti i nauka ažurirala je svoja pravila kako bi regulisala upotrebu vještačke inteligencije u filmovima koji se takmiče za Oskare. Najznačajnija promjena odnosi se na kategorije scenarija, koje će sada dozvoljavati da se takmiče samo djela koja su napisali ljudi.

Počev od 99. dodjele Oskara, koja će se održati 2027. godine, Akademija zadržava pravo da provjeri u kojoj mjeri i na koji način je vještačka inteligencija korišćena u stvaranju filma. Da bi scenario bio prihvaćen u kategorijama originalnog ili adaptiranog scenarija, moraće ga u potpunosti napisati ljudski autori. Akademija je naglasila da će nastaviti da prilagođava pravila razvoju tehnologije, ali da ostaje fokusirana na vijednovanje i nagrađivanje ljudske kreativnosti.

Nova pravila za glumce

Slična pravila su uvedena i za glumačke kategorije. Uloge će morati da „dokazivo izvode ljudi uz njihov pristanak“ da bi se kvalifikovale za nagradu. Promjena dolazi nakon što je film „As Deep as the Grave“ koristio generativnu vještačku inteligenciju da bi „oživio“ pokojnog Vala Kilmera na ekranu, što je izazvalo debatu u industriji.

Njegova ćerka Mercedes Kilmer podržala je ovu praksu. „Sve je počelo kao način da se prevaziđu ograničenja njegove bolesti, ali se razvilo u nešto više, priliku da se postavi presedan“, rekla je za emisiju „The Today Show“. „Postoje dva tabora. Na jednoj strani su ljudi koji se osjećaju nesigurno u industriji i vide vještačku inteligenciju kao prijetnju, što je razumljivo. Na drugoj strani su mlađe generacije, glumci i muzičari. I sama sam muzičar i poznajem mnogo ljudi koji se plaše ove tehnologije.“

Promjene i u drugim kategorijama

Akademija je takođe napravila još nekoliko važnih promjena. Glumci će sada moći da dobiju više nominacija u istoj kategoriji, što znači da bi teoretski mogli da se takmiče jedni protiv drugih. Na primjer, glumac poput Džoša O'Konora, koji je prošle godine glumio u više filmova, mogao bi da zauzme više mjesta u kategoriji za najboljeg glumca ako su njegove izvedbe dovoljno visoko ocjenjene.

Promjena se odnosi i na kategoriju Najbolji međunarodni film, u kojoj će u budućnosti moći da se takmiče više filmova iz iste zemlje. Podsjećanja radi, francuski film „Anatomija pada“ iz 2023. godine nije ispunjavao uslove za takmičenje u toj kategoriji, iako je bio nominovan u drugim, uključujući i „Najbolji film“, jer je Francuska kao svog predstavnika prijavila film „Ukus života“, koji na kraju nije nominovan.

Ažurirana su i pravila za kategorije kastinga i frizure i šminke, a uvedene su i smjernice koje regulišu način na koji filmske produkcije mogu da promovišu svoje filmove u trci za nagrade.

(indeks)