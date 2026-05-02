Logo
Large banner

Velika promjena na dodjeli Oskara, biće preispitana upotreba vještačke inteligencije

Autor:

ATV
02.05.2026 10:57

Komentari:

0
Foto: Društevna mreža X

Akademija filmskih umjetnosti i nauka ažurirala je svoja pravila kako bi regulisala upotrebu vještačke inteligencije u filmovima koji se takmiče za Oskare. Najznačajnija promjena odnosi se na kategorije scenarija, koje će sada dozvoljavati da se takmiče samo djela koja su napisali ljudi.

Počev od 99. dodjele Oskara, koja će se održati 2027. godine, Akademija zadržava pravo da provjeri u kojoj mjeri i na koji način je vještačka inteligencija korišćena u stvaranju filma. Da bi scenario bio prihvaćen u kategorijama originalnog ili adaptiranog scenarija, moraće ga u potpunosti napisati ljudski autori. Akademija je naglasila da će nastaviti da prilagođava pravila razvoju tehnologije, ali da ostaje fokusirana na vijednovanje i nagrađivanje ljudske kreativnosti.

Nova pravila za glumce

Slična pravila su uvedena i za glumačke kategorije. Uloge će morati da „dokazivo izvode ljudi uz njihov pristanak“ da bi se kvalifikovale za nagradu. Promjena dolazi nakon što je film „As Deep as the Grave“ koristio generativnu vještačku inteligenciju da bi „oživio“ pokojnog Vala Kilmera na ekranu, što je izazvalo debatu u industriji.

Коса

Stil

Njegova ćerka Mercedes Kilmer podržala je ovu praksu. „Sve je počelo kao način da se prevaziđu ograničenja njegove bolesti, ali se razvilo u nešto više, priliku da se postavi presedan“, rekla je za emisiju „The Today Show“. „Postoje dva tabora. Na jednoj strani su ljudi koji se osjećaju nesigurno u industriji i vide vještačku inteligenciju kao prijetnju, što je razumljivo. Na drugoj strani su mlađe generacije, glumci i muzičari. I sama sam muzičar i poznajem mnogo ljudi koji se plaše ove tehnologije.“

Promjene i u drugim kategorijama

Akademija je takođe napravila još nekoliko važnih promjena. Glumci će sada moći da dobiju više nominacija u istoj kategoriji, što znači da bi teoretski mogli da se takmiče jedni protiv drugih. Na primjer, glumac poput Džoša O'Konora, koji je prošle godine glumio u više filmova, mogao bi da zauzme više mjesta u kategoriji za najboljeg glumca ako su njegove izvedbe dovoljno visoko ocjenjene.

Promjena se odnosi i na kategoriju Najbolji međunarodni film, u kojoj će u budućnosti moći da se takmiče više filmova iz iste zemlje. Podsjećanja radi, francuski film „Anatomija pada“ iz 2023. godine nije ispunjavao uslove za takmičenje u toj kategoriji, iako je bio nominovan u drugim, uključujući i „Najbolji film“, jer je Francuska kao svog predstavnika prijavila film „Ukus života“, koji na kraju nije nominovan.

Ažurirana su i pravila za kategorije kastinga i frizure i šminke, a uvedene su i smjernice koje regulišu način na koji filmske produkcije mogu da promovišu svoje filmove u trci za nagrade.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dodjela Oskara

Vještačka inteligencija

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

12

13

Eksplozija u kampu u Francuskoj, petoro povrijeđenih, među njima četvoro djece

12

12

Ubio se sin norveških diplomata kojem je Epstein ostavio 5 miliona dolara

12

12

Bojić: Grad se širi, raste, razvija se; Akcenat najviše na infrastrukturi

12

09

Deđanski: Dodik popravlja odnose Srba sa SAD

11

53

Ako stalno sve analizirate, možda ste rođeni pod ovim znakom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner