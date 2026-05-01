Film o Majkl Džeksonu nadmašio sva očekivanja, prestigao i Openhajmer

Biografski film o Majklu Džeksonu reditelja Antoana Fukue daleko je premašio očekivanja na blagajnama, sa procjenjenih 94 do 100 miliona dolara na domaćem tržištu i više od 200 miliona dolara širom svijeta.

„Majkl“ je velika pobjeda za Lajonsgejt i njihova najbolja premijera u posljednjih nekoliko godina, izvještava Holivud Reporter.

Dok Lajonsgejt, kao studio srednje veličine, razumljivo pokušava da ublaži očekivanja navodeći nešto širi raspon od 90 do 100 miliona dolara, konkurentski studiji teško obuzdaju svoje uzbuđenje. Film je samo u petak, na dan zvanične premijere, zaradio impresivnih 38,5 miliona dolara, a gledanost publike je brzo dostigla izvanredne nivoe. Privukao je skoro sve demografske grupe, predvođene crnom i ženskom publikom, što pokazuje da negativne kritike kritičara nisu imale uticaja.

U inostranstvu, gdje je Džeksonova popularnost još veća, „Majkl“ takođe bilježi rekordnu premijeru sa procjenjenih 114 miliona dolara. Jedini izuzetak je Japan, gdje film još nije premijerno prikazan, ali se očekuje da će biti veoma popularan. Na primjer, posthumni dokumentarac „This Is It“ iz 2011. godine zaradio je tamo 57 miliona dolara od ukupno 196 miliona dolara na međunarodnim tržištima.

Prije vikenda, projektovano je da će „Majkl“ zaraditi između 65 i 70 miliona dolara u Sjedinjenim Državama, što bi već bilo dovoljno za rekordnu premijeru biografskog mjuzikla, bez korekcije inflacije.

Ovo je nadmašilo prethodne rekordere „Straight Outta Compton“ (60,1 milion dolara) i „Bohemian Rhapsody“ (55 miliona dolara). Film je takođe imao jednu od najvećih premijera za bilo koji biografski film u istoriji, najbolju premijeru 2026. godine za film koji nije iz franšize i šestu najveću premijeru u istoriji Lajonsgejta.

Put do velikog platna

Znaci potencijala filma bili su očigledni već nakon premijernih projekcija u srijedu i četvrtak, kada je zaradio 12,6 miliona dolara, više od hitova poput „Dina: Drugi dio“ i „Openhajmer“. Snažna usmjena predaja je uzela svoj danak: film ima ocjenu publike od 97 odsto na Rotten Tomatoes, najvišu ikada za taj žanr, i ocjenu A- na CinemaScore-u. Skoro 40 odsto njegovih prihoda dolazi od IMAX-a i drugih premijum formata.

Put filma do završetka bio je dug. Bilo je značajnih kašnjenja jer su producent Grejem King, Lajonsgejt i porodica Džekson odlučili da završe film prije nego što se priča dotakne optužbi za seksualno zlostavljanje djece, koje su se prvi put javno pojavile 1993. godine.

Budžet filma je porastao sa početnih 155 miliona dolara na skoro 200 miliona dolara zbog dodatnog snimanja potrebnog za preradu trećeg čina. Iako se već govori o nastavku, neki se pitaju da li će se to ikada dogoditi, jer bi bilo nemoguće izbjeći mračnije godine koje su uslijedile.

Reakcija publike

Iako su početne projekcije prije tri nedjelje nagovještavale otvaranje od 55 do 60 miliona dolara, Lajonsgejt je uspješno odigrao na kartu nostalgije. Uspjeli su da privuku i gledaoce koji rijetko idu u bioskop i generaciju Z. Demografija pokazuje raznoliku publiku: crni gledaoci činili su 38% kupaca karata na dan otvaranja, za njima slijede Latinoamerikanci (26%) i bjelci (26%).

Predsjednik filmske grupe Lajonsgejt, Adam Fogelson, zahvalio se u subotu svima koji su učestvovali, uključujući reditelja Fuku, producenta Kinga, glumca Džafara Džeksona i Džeksonovu zaostavštinu. „Prije svega, ovo odražava ogroman izliv ljubavi publike širom svijeta, ističući snagu i vitalnost bioskopa“, rekao je. „Ako publici date ono što želi, doći će.“

Detalji sa međunarodnih tržišta

Film je ovog vikenda premijerno prikazan na 82 tržišta, debitujući na prvom mjestu u 64. U Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj se očekuje da će zaraditi 13,8 miliona dolara, što je rekordan dan premijere za biografski muzički film. U Francuskoj, sa očekivanih 10,3 miliona dolara, film ima najbolji dan premijere za bilo koji biografski film, pobjedivši „Openhajmera“ i „Boemsku rapsodiju“.

U Meksiku se očekuje da će zaraditi 9,3 miliona dolara, a u Italiji 8,1 milion dolara, gdje dominira sa 69% tržišnog udjela. U Njemačkoj, gdje je film imao svjetsku premijeru na Berlinskom filmskom festivalu, očekuje se da će zaraditi 6,7 miliona dolara. Brazil takođe bilježi snažne rezultate, gdje „Majkl“ ima najveću premijeru za holivudski biografski film. Premijera u Japanu je zakazana za jun.

