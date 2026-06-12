Velike promjene na granici: Manje čekanja za bh. prevoznike

Višednevna čekanja bh. prevoznika na granicama sa Hrvatskom uskoro bi mogla da budu znatno smanjena zahvaljujući novom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Sporazumom je broj graničnih prelaza najviše kategorije za inspekcijski nadzor robe povećan sa dva na pet, što bi trebalo da rasteretiti najopterećenije prelaze i ubrza promet robe.

Omogućeno da prelaz Gradiška ostane otvoren

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske, kazao je za "Nezavisne novine" da je potpisanim sporazumom između BiH i Hrvatske omogućeno da granični prelaz Gradiška ostane otvoren, ali i da se prošire kapaciteti za obavljanje inspekcijskih kontrola.

"Nadamo se da će na nekoliko graničnih prelaza u narednim danima biti otvorene fitosanitarne inspekcije, što će značajno olakšati prelazak granice i smanjiti gužve. Mislim da će tada saobraćaj biti mnogo jednostavniji i efikasniji", rekao je Grbić.

Kako je pojasnio, najveća zadržavanja i dalje se bilježe na graničnom prelazu Gradiška.

"Kao i uvijek, najveća čekanja na prelazu Gradiška, ali imamo najave da će na prelazima Izačić, Kamensko i Svilaj biti uvedeni fitosanitarni pregledi, što će ubrzati protok robe i rasteretiti najopterećenije prelaze", istakao je Grbić.

Primjena novih procedura na granici

On je dodao da se vrlo brzo očekuje primjena novih procedura na graničnim prelazima, što bi trebalo da doprinese bržem i efikasnijem prometu robe.

Zadržavanja trenutno kraća

Mirko Ivanović, član Konzorcijuma "Logistika BiH", kazao je za "Nezavisne novine" da su zadržavanja na granicama trenutno znatno kraća nego prethodnih dana.

"Kamioni iz BiH trenutno na granicama čekaju od pet do osam časova, što je mnogo bolje nego prošle sedmice, kada su vozači na pojedinim prelazima čekali danima", rekao je Ivanović.

Proširenje inspekcijskih pregleda veliko olakšanje

Prema njegovim riječima, proširenje mogućnosti za obavljanje inspekcijskih pregleda na više graničnih prelaza predstavljaće veliko olakšanje za transportni sektor.

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"To će nam mnogo pomoći, jer će Gradiška i Bijača biti rasterećene. Vozila koja prevoze robu podložnu inspekcijskim kontrolama više neće morati da koriste samo ova dva prelaza", naglasio je Ivanović.

On je pojasnio da je dosadašnji režim stvarao dodatne troškove i zastoje, posebno za prevoznike iz Federacije BiH, koji su zbog obavljanja inspekcijskih pregleda morali da dolaze na granični prelaz Gradiška.

Privremeni režim na novom graničnom prelazu Gradiška

Ističe da privremeni novi granični prelaz u Gradišci još nema kapacitete za obavljanje svih inspekcijskih kontrola, zbog čega se i dalje primjenjuje poseban režim.

"Kamioni preko novog mosta dolaze do privremenog terminala, gd‌je se parkiraju, a potom hrvatska policija, kada se prikupi određeni broj vozila, organizovano sprovodi kamione do starog graničnog prelaza radi obavljanja inspekcijskih pregleda", rekao je Ivanović.

Novi ugovor donosi pet graničnih prelaza za inspekcijski nadzor

Podsjetimo, predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto i predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković potpisali su 8. juna novi ugovor o graničnim prelazima između dvije zemlje.

"Po sadržaju ranijeg ugovora imali smo samo dva prelaza najviše kategorije - Bijaču i Gradišku. Sada, prema novom ugovoru, imamo pet graničnih prelaza za kontrolne preglede robe pod svim inspekcijskim nadzorima. Tu je i šesti prelaz Stara Gradiška, koji će preuzeti tu ulogu kada novi most postane potpuno operativan i u funkciji", izjavila je Krišto, pipu Nezavisne.