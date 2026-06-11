Usvojene izmjene i dopune Zakona o platama u institucijama BiH

Osnovica plata za državne službenike i namještenike porasla je sa 630 KM na 690 KM. Ovim povećanjem nisu obuhvaćeni političari, tj. izabrana i imenovana lica.

„Što je dobro jeste da smo ispunili jedan bitan preduslov, ozakonili zahtjev da zaposleni mogu dobiti retroaktivnu platu od 1.1. do 31.12 REZ Ja vjerujem da će Predsjedništvo biti na nivou zadatka i predložiti budžet koji će biti usvojen u oba Doma, kako bi se moglo konzumirati pravo iz ovog zakona“, kazao je Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH.

Predsjedništvo BiH odbilo je prijedlog budžeta. Podsjećamo, protiv je bio Željko Komšić, a suzdržan Denis Bećirović jer budžetom nije riješeno financiranje BHRT-a i institucija kulture na nivou BIH. Jedini glas za, je bio glas Željke Cvijanović.

„Ono što bude u mojoj moći ja ću učiniti i vršiti pritisak da se taj budžet što prije usvoji. Naravno, bio bi sretan da su uvrštene te institucije iz oblasti kulture. Međutim, ako taj problem nije riješen proteklih decenija, sasvim sigurno neće biti adekvatno riješen ni u ovom budžetu“, rekao je Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda PS BiH.

Održavanje sjednice Doma naroda bilo je upitno, jer su HDZ-ovi delegati najavili odsustvo.

„Moram naglasiti da je i ova sjednica zakazana mimo poslovnika, da ne nabrajam po drugi ili po treći put članke koji nisu ispoštovani. Jer ko je glasao za ovaj Zakon na prošloj sjednici Doma naroda – HDZ, mi, i mi smo doprinijeli da to bude“, rekla je Marina Pendeš, delegat Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda PS BiH.

Usvojenim zakonskim rješenjem predviđeno je zamrzavanje plata političkih predstavnika u institucijama BiH, to će, već sada najavljuju delegati predstavljati problem.

„Zamrzava se osnovica jednom dijelu korisnika i predlagači tog amandmana vjeruju da će to građani prepoznati kao skromnost, našu skromnost, koji želimo umanjiti taj jaz između plata naših državnih službenika I izabranih dužnosnika, odnosno imenovanih“, rekao je Zdenko Ćosić, delegat Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda PS BiH.

„Možemo reći da su značajno potcijenjeni oni koji rade u institucijama BiH i da rast njihovih plata nije bio adekvatan onome što imamo, kad je u pitanju ekonomska situacija rast cijena potrošačke korpe, itd“, rekao je Nenad Vuković, delegat Kluba srpskog naroda u Domu naroda PS BiH

Hitna sjednica doma naroda, sa samo ovom tačkom dnevnog reda završena je ekspresno. Uz međusobne optužbe delegata da su već počeli predizbornu kampanju.