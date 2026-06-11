Radnici u Novoj Željezari obustavili rad: Nema proizvodnje i isporuke robe

Zaposleni u Tvornici građevinskih armatura u sastavu Nove Željezare Zenica, jutros su obustavili rad, a priključili su im se i radnici u valjaonicama, odakle se isporučuje gotova roba.

Ovu informaciju za "Avaz" je potvrdio predsjednik Sindikata NŽZ, Rašid Fetić, koji navodi niz razloga zbog kojih su radnici na ovaj način iskazali svoje ogorčenje.

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- Trebali su imati po dva bona dnevno, pošto rade po 12 sati trebaju jesti dva puta, ali njima je uplaćivan jedan. Teški su to poslovi. Nije osiguran prevoz od kapije do radnog mjesta, što je par kilometara pješice u jednom pravcu. Ljudi su bukvalno bez rukavica, nemaju zaštitnih sredstava i nemaju s čime raditi. Na više od 47 punktova bila je pitka voda, ali je to ukinuto, prekinut je ugovor s dobavljačem. Znači, radnici nemaju vode. Obustavljanje isplate regresa je šlag na tortu. Radnici su pristali da se od svakog od njih uzme po tri posto od regresa, plus notarski troškovi. Da se ne tužakaju, pa i da halale tih 20 i nešto maraka. Međutim, sad je i to obustavljeno, jer uprava krivi Vladu FBiH i Sindikat zbog usvajanja zakona o uvođenju prinudne uprave u NŽZ – kaže Fetić.

Radnici su se jutros sastali i s direktorom, a sastanak je trajao oko dva sata.

- Sad čekamo da vidimo šta će dalje, a u međuvremenu su se s radnicima solidarisali i ostali, jer tiče se i njih. I Mehanička je obustavila rad i obavijestila upravu. Radnici imaju 8-9 zahtjeva koje traže odmah da se ispune, a do tada nema izvoza gotove robe i nema proizvodnje – ističe Fetić.

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Predstavnici Sindikata prisustvovaće današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBIH, na kojoj će biti razmatran prijedlog zakona o uvođenju vanredne uprave u NŽZ.