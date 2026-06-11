Dodik: Ekstremizam Irana mora biti zaustavljen, Srpska je to osjetila tokom rata

S velikom pažnjom pročitao sam zajedničku izjavu Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije i niza evropskih zemalja o prijetnjama i destabilizujućim aktivnostima koje se dovode u vezu sa djelovanjem Irana i iranskih struktura širom svijeta, napisao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Saglasan sam s ocjenom da svako djelovanje koje podstiče ekstremizam, nasilje, političku destabilizaciju i ugrožavanje bezbjednosti država i naroda mora biti prepoznato i zaustavljeno", rekao je Dodik.

Ističe da je dužan sam da podsjeti da ono što danas zabrinjava mnoge zapadne zemlje, nije nova pojava za Republiku Srpsku.

"Ono što danas prepoznaju u Evropi, Sjevernoj Americi i Australiji, Republika Srpska je osjetila još tokom rata, kada su strani borci, radikalne ideologije i centri moći iz Irana i drugih zemalja pokušavali da oblikuju prilike ovdje", kaže Dodik.

Ističe da Republika Srpska o ovome ne govori na osnovu pretpostavki, već na osnovu sopstvenog iskustva.

"Kasem Sulejmani, nekadašnji komandant iranske jedinice Kuds, lično je potvrdio da je tokom rata boravio u BiH. Njegova misija nije bila humanitarna niti diplomatska. Bio je dio šireg napora organizovanja, obuke i pomoći islamističkim strukturama koje su ratovale protiv Srba i Republike Srpske, a pojedine od tih formacija ostale su upamćene po teškim zločinima nad srpskim civilima i vojnicima", naglašava Dodik.

S velikom pažnjom pročitao sam zajedničku izjavu Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije i niza evropskih zemalja o prijetnjama i destabilizujućim aktivnostima koje se dovode u vezu sa djelovanjem Irana i iranskih struktura širom svijeta. Saglasan sam s ocjenom da svako… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 11, 2026

Dodik smatra da nikada nisu do kraja rasvijetljene sve veze između međunarodnih islamističkih mreža koje su djelovale u BiH i pojedinaca povezanih s Al Kaidom.

Dodaje da su poznati medijski navodi da je Osama bin Laden tokom rata dobio dokumente BiH kroz njenu ambasadu u Beču, a brojni međunarodni izvještaji i istrage godinama su ukazivali na prisustvo i aktivnosti radikalnih islamističkih struktura na prostoru BiH.

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"Nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, više istraga i bezbjednosnih analiza ukazivalo je i na određene veze pojedinih učesnika i pomagača napada sa mrežama koje su prethodno djelovale u BiH. Republika Srpska je od svog nastanka bila na prvoj liniji odbrane od vjerskog fanatizma i političkog ekstremizma koji nema ništa zajedničko sa slobodom, demokratijom i pravom naroda da žive u miru. Zato s posebnom pažnjom pratimo upozorenja o aktivnostima iranskih struktura širom svijeta, jer imamo sopstveno iskustvo s posljedicama takvih politika", objasnio je Dodik.

Dodik dodaje da nije slučajno da upravo Sarajevo godinama važi za jedno od najvažnijih uporišta iranskog uticaja u ovom dijelu Evrope.

Kako kaže, antisemitski ispadi prema jevrejskim turistima, zabrana Evropske konferencije rabina i otvorene kampanje protiv Države Izrael pokazali su koliko je duboko taj uticaj prisutan i koliko odstupa od evropskih vrijednosti kojima se mnogi deklarativno zaklinju, dodaje.

"Republika Srpska će kroz svoje institucije podržati svaku inicijativu koja doprinosi borbi protiv ekstremizma, terorizma i ideologija mržnje koje ugrožavaju globalni mir i bezbjednost. Mi ne govorimo na osnovu teorija ili pretpostavki, već na osnovu iskustva naroda koji se više od tri decenije suočava s posljedicama tih politika koje proizvode podjele, sukobe i nestabilnost. Zato vjerujemo da je vrijeme da se o ulozi Irana i njegovih mreža na Balkanu govori otvoreno, odgovorno i bez političkih kalkulacija. Ono što je prijetnja miru na Bliskom istoku, ne može biti saveznik stabilnosti u Evropi", rekao je Dodik.