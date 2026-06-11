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Dodik: 42 razloga više da vjerujemo u budućnost

Autor:

ATV
11.06.2026 10:02

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Srpska danas bogatija za 42 novi život i da to nije samo statistika, već 42 novi osmijeh i 42 razlog više da vjerujemo u budućnost.

"Svakoj bebi želim zdravlje, sreću, ljubav i bezbrižno djetinjstvo ispunjeno toplinom porodičnog doma. Roditeljima upućujem iskrene čestitke na najljepšem i najodgovornijem životnom pozivu. Neka svaki novi život bude blagoslov za porodicu i radost za cijelu Republiku Srpsku", dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Беба

Društvo

U Srpskoj pravi bejbi bum - rođene 42 bebe

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Milorad Dodik

rođene bebe

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