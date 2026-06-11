Dodik: 42 razloga više da vjerujemo u budućnost

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Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Srpska danas bogatija za 42 novi život i da to nije samo statistika, već 42 novi osmijeh i 42 razlog više da vjerujemo u budućnost.

"Svakoj bebi želim zdravlje, sreću, ljubav i bezbrižno djetinjstvo ispunjeno toplinom porodičnog doma. Roditeljima upućujem iskrene čestitke na najljepšem i najodgovornijem životnom pozivu. Neka svaki novi život bude blagoslov za porodicu i radost za cijelu Republiku Srpsku", dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks. Društvo U Srpskoj pravi bejbi bum - rođene 42 bebe Srpska je danas bogatija za 42 nova života. To nije samo statistika, već 42 nova osmijeha i 42 razloga više da vjerujemo u budućnost.



Svakoj bebi želim zdravlje, sreću, ljubav i bezbrižno djetinjstvo ispunjeno toplinom porodičnog doma. Roditeljima upućujem iskrene čestitke na… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 11, 2026

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