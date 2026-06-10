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Novi zakon suzbija sivu ekonomiju u turizmu Srpske

Autor:

Sreten Rajilić
10.06.2026 19:36

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Закон о туризму
Foto: ATV

Pooštravanje mjera zarad suzbijanja sive ekonomije, zaštita prava potrošača, izleti u zemlje regiona u trajanju do 48 sati, kao i preciznije definisanje korišćenja turističkih vaučera, neke su od tačaka Zakona o turizmu koji je danas stupio na snagu.

Uz već pozitivne trendove u oblasti turizma, taj Zakoni bi trebalo da doprinese boljem pozicioniranju Srpske na svjetskoj turističkoj mapi.

"Takođe želimo da sa njima razgovaramo o ekskurzijama, o radu sa srednjim školama i gdje to oni vode na ekskurzije i da li to možemo da poboljšamo, možemo i tu da uvedemo i modele podsticaja. Takođe želimo da razgovaramo i o vaučerima, Ministarstvo u ovom trenutku sprema uredbu za vaučere" rekao je Predrag Tešić, pomoćnik ministra trgovine i turizma Republike Srpske.

U Srpskoj djeluje oko 70 licenciranih turističkih agencija, a kroz dosadašnje aktivnosti značajan broj nelegalnog poslovanja prebačen je u formalne tokove. Prihod od boravišne takse u Republici Srpskoj veći je za 230.000 KM nego u istom periodu lani.

"Za prvih pet mjeseci su veći prihodi, veći je broj noćenja u Republici Srpskoj i veći je broj gostiju za prvih pet mjeseci u Republici Srpskoj. Što znači da smo pogodili tačno u metu. Ono što mi radimo je pojava crnog tržišta koje mi pokušavamo da spriječimo u Republici Srpskoj, stan na dan i tako dalje, kako bi prihodi u Republici Srpskoj i poreske uprave i svih bili što veći", rekao je Kostadin Vasić, v.d. direktor Turističke organizacije Republike Srpske.

Fokus ostaje na povezivanju turističkih agencija, lokalnih turističkih organizacija i TORS-a u cilju uključenja u jedinstven sistem razvoja turističke ponude, dodao je Vasić. Novoformirana Asocijacija turističkih agencija Republike Srpske doprinijeće takođe boljoj organizaciji i rješavanju problema u sektoru.

"Za sada imamo oko 42 člana i u našoj Asocijaciji i ovim putem pozivam ostatak kolega da nam se pridruže", rekao je Ljubiša Ćirković, predsjednik Asocijacije turističkih agencija Republike Srpske.

Cilj Asocijacije je jačanje saradnje sa institucijama, promocija turističkih potencijala i izrada kratkoročnih i dugoročnih planova razvoja. Uskoro će biti organizovan i zvanični sastanak sa resornim ministarstvom.

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Republika Srpska

Turizam

siva ekonomija

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