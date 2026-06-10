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Cvijanović za medije u FBiH: Uvijek navijam za reprezentaciju Srbije i nikada se ne pravdam zbog toga

Autor:

ATV
10.06.2026 18:39

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Цвијановић за медије у ФБиХ: Увијек навијам за репрезентацију Србије и никада се не правдам због тога
Foto: SRNA

Uvijek navijam za reprezentaciju Srbije i nikada se ne pravdam zbog toga, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

"Ne pratim fudbal, ja sam čovjek košarke. Ali uvijek navijam za reprezentaciju Srbije", istakla je Željka Cvijanović za Avaz.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Sarajevo

Republika Srpska

Srbija

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