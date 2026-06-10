Cvijanović za medije u FBiH: Uvijek navijam za reprezentaciju Srbije i nikada se ne pravdam zbog toga

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Uvijek navijam za reprezentaciju Srbije i nikada se ne pravdam zbog toga, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

"Ne pratim fudbal, ja sam čovjek košarke. Ali uvijek navijam za reprezentaciju Srbije", istakla je Željka Cvijanović za Avaz. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Željka Cvijanović (@zeljka.cvijanovic)

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