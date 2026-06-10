Stanivuković: Poruke SDS-a jasne

Autor:ATV
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Još uvijek nije vrijeme za konačne zaključke, a poruke koje dolaze iz SDS-a su jasne, rekao je predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković.
Rekao je da je primio prijedlog SDS-a da on bude kandidat za člana Predsjedništva BiH.
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"Prijedlog smo dobili i razumjeli njegov sadržaj. Juče smo održali sastanak. Razgovori među opozicionim partijama predstavljaju sasvim normalan demokratski proces, bez obzira na to kako ih neko tumačio" rekao je Stanivuković.
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