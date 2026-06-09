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Kojić: U opoziciji i nakon debakla - debakl

Autor:

ATV
09.06.2026 13:35

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Бранко Блануша и Драшко Станивуковић
Foto: ATV

U opoziciji, kao po običaju, totalna propast i rasulo. Branko Blanuša bi da malo da bude predsjednik, a malo bi poziciju prepustio Drašku Stanivukoviću. Ne zna se ko pije, a ko plaća, rekao je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Milorad Kojić.

Kojić ističe da Blanuša ne želi poziciju, ali je natjeran, a Stanivuković želi, ali ne ide.

"Opozicija je u rasulu, stranke ne mogu jedna sa drugom, sukobi i unutar partija", ističe Kojić.

Kojić primjećuje da padaju maske u opoziciji te da se ne zna ko koga više ne može da podnese.

"To čak ni ne kriju. Prave klanove, mijenjaju političke dresove, a SDS je bio pred gašenjem. Bruka i sramota", rekao je Kojić.

Dodaje da opozicija nije sposobna da riješi određene nesuglasice i da riješe stvari koje treba da rješava jedna politička partija te se pita na šta narod može da računa.

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"Situaciju pokušava da iskoristi Draško Stanivuković i nametne se kao opozicioni lider, dok mnogi upiru prstom u njega, smatrajući da je dobrim dijelom kriv za rasulo i podjele u SDS-u", zaključuje Kojić.

Dodaje da je u nečemu opozicija ipak jedinstvena, a to je propast.

"Na izborima propadaju redovno", zaključio je Kojić.

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Tagovi :

Milorad Kojić

Draško Stanivuković

Branko Blanuša

opozicija

Komentari (2)
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