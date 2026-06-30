Kako pravilno čuvati lubenicu: Ostaće svježa i do dvije sedmice

Međutim, mnogi odmah nakon kupovine naprave grešku koja može da pokvari njihov ukus. Stručnjaci upozoravaju da celu lubenicu ne bi trebalo odmah stavljati u frižider, jer niske temperature mogu da utiču na njenu teksturu i smanje količinu vrednih hranljivih materija.

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Istraživanja pokazuju da cijela lubenica, ako se čuva na hladnom, suvom i tamnom mjestu, bolje zadržava likopen, snažan antioksidans koji joj daje karakterističnu crvenu boju.

Na taj način može ostati svježa i do dvije nedjelje. Ako volite rashlađenu lubenicu, preporučuje se da je stavite u frižider tek nekoliko sati prije posluživanja.

Nakon sječenja pravila su drugačija. Najbolje je odsjeći samo onoliko koliko ćete odmah pojesti, dok će ostatak ploda, zajedno sa korom, duže zadržati vlagu i svježinu. Ako ste lubenicu ipak isjekli na komade, stavite ih u hermetički zatvorenu plastičnu ili staklenu posudu i čuvajte u frižideru najviše tri do četiri dana, piše Zagreb.info.

Stručnjaci savjetuju da izbjegavate čuvanje isječene lubenice u običnoj plastičnoj kesi ili tankoj providnoj foliji. Zadržavanje vlage može ubrzati razvoj bakterija, zbog čega plod postaje sluzav i brže se kvari.

Postoje i jasni znakovi da lubenicu više nije bezbjedno jesti. Ako se na kori ili mesu pojavila buđ, ako je tekstura postala sluzava ili ako ukus podsjeća na fermentaciju i ima kiselu notu, takvu lubenicu treba baciti.

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Prilikom kupovine vrijedi obratiti pažnju na donju stranu ploda. Zrela lubenica ima izraženu kremasto-žutu mrlju, što pokazuje da je dovoljno dugo sazrevala na zemlji. Ako je ta mrlja bela ili svijetlozelena, velika je verovatnoća da je ubrana prerano i da će biti manje slatka.