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Kako pravilno čuvati lubenicu: Ostaće svježa i do dvije sedmice

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ATV redakcija
30.06.2026 20:05

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Како правилно чувати лубеницу: Остаће свјежа и до двије седмице
Foto: Pixabay

Tokom vrelih ljetnih dana mnogi vole da se osvježe parčetom dobro ohlađene lubenice.

Međutim, mnogi odmah nakon kupovine naprave grešku koja može da pokvari njihov ukus. Stručnjaci upozoravaju da celu lubenicu ne bi trebalo odmah stavljati u frižider, jer niske temperature mogu da utiču na njenu teksturu i smanje količinu vrednih hranljivih materija.

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Istraživanja pokazuju da cijela lubenica, ako se čuva na hladnom, suvom i tamnom mjestu, bolje zadržava likopen, snažan antioksidans koji joj daje karakterističnu crvenu boju.

Na taj način može ostati svježa i do dvije nedjelje. Ako volite rashlađenu lubenicu, preporučuje se da je stavite u frižider tek nekoliko sati prije posluživanja.

Nakon sječenja pravila su drugačija. Najbolje je odsjeći samo onoliko koliko ćete odmah pojesti, dok će ostatak ploda, zajedno sa korom, duže zadržati vlagu i svježinu. Ako ste lubenicu ipak isjekli na komade, stavite ih u hermetički zatvorenu plastičnu ili staklenu posudu i čuvajte u frižideru najviše tri do četiri dana, piše Zagreb.info.

Stručnjaci savjetuju da izbjegavate čuvanje isječene lubenice u običnoj plastičnoj kesi ili tankoj providnoj foliji. Zadržavanje vlage može ubrzati razvoj bakterija, zbog čega plod postaje sluzav i brže se kvari.

Postoje i jasni znakovi da lubenicu više nije bezbjedno jesti. Ako se na kori ili mesu pojavila buđ, ako je tekstura postala sluzava ili ako ukus podsjeća na fermentaciju i ima kiselu notu, takvu lubenicu treba baciti.

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Prilikom kupovine vrijedi obratiti pažnju na donju stranu ploda. Zrela lubenica ima izraženu kremasto-žutu mrlju, što pokazuje da je dovoljno dugo sazrevala na zemlji. Ako je ta mrlja bela ili svijetlozelena, velika je verovatnoća da je ubrana prerano i da će biti manje slatka.

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Tagovi :

lubenica

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