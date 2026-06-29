Da li upaljena klima tokom noći narušava san?

Tokom vrelih ljetnih noći mnogi misle da je upaljena klima jedini način da se zaspi. Međutim, iako rashlađena prostorija donosi trenutno olakšanje, postavlja se pitanje da li spavanje uz klimu poboljšava san i odmor, ili ih narušava?

Stručnjaci upozoravaju da odgovor nije jednostavan. Hladnija soba može doprinijeti kvalitetnijem snu, ali samo do određene granice. Kada temperatura padne prenisko, tijelo umjesto da se odmara počinje da troši energiju na održavanje toplote, što može dovesti do isprekidanog sna i buđenja u ranim jutarnjim satima, čak i ako ste u krevetu proveli sedam ili osam sati.

Srbija Viktor heklač učio poznate ličnosti da heklaju: Nije odustao od svog sna nakon gašenja profila

Stručnjak za održavanje doma Alvin Pulins objašnjava da je balans ključan - prijatno rashlađena prostorija pomaže tijelu da lakše uđe u fazu dubokog sna, ali previše hladan prostor može imati suprotan efekat.

Mnogi imaju naviku da pred spavanje uključe klimu na nižu temperaturu, posebno kada je soba pregrijana. Međutim, problem nastaje tokom noći. Spoljna temperatura često dodatno opada, pa prostorija postaje hladnija nego što je potrebno, dok uređaj nastavlja da izduvava hladan vazduh.

Rezultat može biti buđenje oko 4 ili 5 ujutru, osjećaj hladnoće, zatezanje mišića ili potreba da se potpuno uvučete pod pokrivač. San u tom trenutku postaje isprekidan, a najvažnija faza, dubok san, biva prekinuta.

Suv vazduh i “nevidljivi” uticaji na organizam

Osim temperature, klima utiče i na kvalitet vazduha u prostoriji. Tokom noći strujanje vazduha može da podiže prašinu, polen i grinje, koje zatim dospijevaju u disajne puteve.

Region Neko je zaboravio bager, stoji parkiran dvije godine

Zbog toga se neki ljudi bude sa suvim grlom, zapušenim nosem ili iritacijom očiju. Iako se to često pripisuje umoru ili prehladi, uzrok može biti upravo dugotrajno izlaganje klimatizovanom vazduhu.

Dodatni problem je suv vazduh koji može izazvati osjećaj “teškog disanja” i nemira tokom sna, pa se tijelo češće okreće i teže pronalazi udoban položaj.

Stručnjaci u takvim slučajevima često preporučuju kratko provjetravanje prije spavanja, kao i razmatranje upotrebe prečišćivača vazduha, koji može pomoći u smanjenju alergena u prostoru.

Bolovi u vratu i ukočenost ujutru

Još jedan čest efekat spavanja uz klimu jeste jutarnja ukočenost. Ako je mlaz hladnog vazduha usmjeren ka tijelu, posebno ka vratu ili leđima, može doći do napetosti mišića i blagih grčeva.

Zdravlje Šta nikako ne raditi čim otvorimo oči: Jedna navika može da uništi cijeli dan

Kod osoba koje već imaju problema sa kičmom ili zglobovima, ovi simptomi mogu biti izraženiji, pa se bude sa osjećajem ukočenosti i težeg pokretanja.

Pored uticaja na zdravlje i kvalitet sna, klima tokom noći ima i finansijski efekat. Ostaviti uređaj da radi osam sati svake noći tokom ljetnih mjeseci može značajno povećati potrošnju električne energije.

Stručnjak za grijanje Kris Harvi ističe da povremeno isključivanje uređaja tokom noći ne samo da smanjuje troškove, već i produžava njegov radni vijek, smanjujući rizik od kvarova u periodima kada je klima najpotrebnija.

Kako rashladiti sobu bez rada klime cijele noći

Rješenje nije nužno potpuno odricanje od klime, već pametnije korištenje. Umjesto cjelonoćnog rada, preporučuju se jednostavne strategije koje mogu održati prijatnu temperaturu u sobi:

Prije spavanja dobro provjetrite prostoriju, čak i samo desetak minuta. Tokom dana držite spuštene roletne kako bi se prostor manje zagrijavao. Klimu možete podesiti na tajmer da se automatski isključi nakon sat ili dva od odlaska na spavanje. Takođe, lagana pamučna posteljina i prozračni materijali mogu značajno doprinijeti osjećaju prijatnosti.

Scena Film o Majkl Džeksonu postao najprofitabilniji biografski film svih vremena

Sve više se koriste i rashladni dušeci ili jastuci koji pomažu regulaciju temperature tijela bez potrebe za konstantnim hlađenjem prostorije.

Zaključak

Klima uređaj tokom spavanja nije neprijatelj zdravog sna, ali ni rješenje koje treba koristiti bez ograničenja. Ključ je u umjerenosti - dovoljno hladno da zaspite, ali ne toliko da se tijelo tokom noći bori sa temperaturom.

Pravilno podešavanje i pametno korištenje klime mogu napraviti razliku između odmornog jutra i noći isprekidanog sna.

(Ona.rs)