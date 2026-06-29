Zašto avionske karte ostaju skupe uprkos padu cijena goriva?

Cijene mlaznog goriva, koje su se skoro udvostručile u prvim nedjeljama rata u Iranu, sada su u značajnom padu. Avio-kompanije su potom iskoristile porast troškova kao opravdanje za povećanje cijena karata i raznih naknada. Ali dok je gorivo značajno palo u posljednja dva mjeseca, cijene za putnike su ostale iste, piše CNN .

Kada su cijene goriva porasle, avio-kompanije su troškove prebacile na potrošače. „Nismo imali izbora“, rekao je prošle nedjelje izvršni direktor Delte, Ed Bastijan, podsjećajući na skoro 2 milijarde dolara dodatnih troškova goriva sa kojima su se glavni prevoznici suočili u ovom kvartalu.

Niži troškovi

Međutim, cijene goriva su pale u posljednja dva mjeseca, ali avio-kompanije nemaju planove da povuku povećanja cijena. Bastijan je rekao da su cijene sada na „pravom nivou“, uprkos „značajno“ nižim troškovima. Glavni razlog za visoke cijene je velika potražnja – ljudi su jednostavno spremni da plate više tokom ljetnje sezone putovanja. Pored toga, ima manje raspoloživih mjesta.

Isti faktori ponude i potražnje koji održavaju visoke cijene avio karata takođe su snizili cijenu mlaznog goriva. Potražnja za gorivom je opala jer su avio-kompanije smanjile letove, dok su američke rafinerije povećale proizvodnju kako bi iskoristile više cijene, objašnjava nezavisni analitičar za naftu Tom Kloza.

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Ta dva faktora su dovela do pada cijena goriva za avione za 40% u odnosu na njihov vrhunac u aprilu, prema podacima industrijskog udruženja Airlines for America do 25. juna. U međuvremenu, skoro sve cijene karata su 15 do 20 procenata više nego prošle godine, prema podacima Deutsche Bank Securities.

„Cijene diktiraju tržišni uslovi, a ne cijena goriva“

Avio-kompanije su povećavale cijene karata osam puta od proleća, a posljednji put prije samo dvije nedjelje, rekao je Majk Linenberg, analitičar u istoj banci. Linenberg je rekao da su veće cijene takođe posljedica manjeg broja sjedišta, što je rezultat otkazivanja manje popularnih i jeftinijih letova. Zatvaranje kompanije Spirit Erlajns u maju dodatno je pogoršalo situaciju.

Sami rukovodioci avio-kompanija javno su priznali da cijene karata prvenstveno zavise od ponude i potražnje za letovima, a ne od cijena goriva. „(Cijene letova) će biti diktirane tržišnim uslovima, a ne nekom akademskom formulom ili izračunatim ciljem povrata troškova“, rekao je izvršni direktor kompanije Southwest Airlines, Bob Džordan, tokom aprilskog poziva o zaradi.

To ne znači da skok cijena goriva nije bio skup za industriju. Avionsko gorivo je drugi najveći trošak — komercijalni mlaznjak sa jednim prolazom troši približno 800 galona na sat. Tri najveće američke kompanije - Delta, Amerikan i Junajted - potrošile su milijardu dolara više na gorivo samo u drugom kvartalu.

Bez snižavanja cijena

Međutim, Linenberg tvrdi da će avio-kompanije više nego pokriti te troškove višim cijenama. Dodatni novac je preko potreban većem dijelu industrije, posebno manjim niskotarifnim prevoznicima. „Samo pomislite na broj prevoznika koji se još nisu vratili održivoj profitabilnosti od Kovida - ne možete godinama gubiti novac i očekivati da ćete preživjeti“, rekao je on.

Vjerovatno je zato što avio-kompanije ne žure sa snižavanjem cijena. „Što duže potrošači plaćaju ove cijene i što se više avio-kompanije naviknu na ove prihode, veća je vjerovatnoća da će ostati“, rekao je investitorima u aprilu Endru Nočela, glavni komercijalni direktor kompanije Junajted. Iako se očekuje da će cijene karata biti nešto jeftinije na jesen, to je normalan pad nakon ljetnje sezone.

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Stručnjaci i dalje očekuju da će cijene biti za jedan procenat više na jesen u poređenju sa 2025. godinom. „Ovo nije situacija u kojoj bismo trebali očekivati da će cijene avio karata samo pasti“, kaže Zak Grif, autor biltena avio-kompanija „From the Tray Table“. „A naknade za prtljag su postale trajne. Nećete vidjeti da avio-kompanije ukidaju njihovu naknadu.“

Putnici su ogorčeni

Putnici na aerodromu u Njuarku rekli su za CNN da su nezadovoljni zbog visokih cijena, ali da ih to nije iznenadilo. „Tako uvijek biva“, rekao je Ban Morel, koji je platio naknadu od 100 dolara za dva komada prtljaga, zajedno sa povratnom kartom do Portorika od 400 dolara.

„Sve uvijek ide gore, ali izgleda da se nikada ne vraća na staro.“ Morel kaže da ne zna da li će manje putovati zbog viših cena, ali dodaje: „Svakako ću putovati sa manje prtljaga.“ Mihael Beniš (67) i njegova supruga pokazali su sličnu nevoljnu rezignaciju dok su čekali svoj prtljag nakon povratka sa odmora u Evropi.

„Cijene odmah rastu, a zatim im treba čitava vječnost da se vrate dole. Mislim da sam se pomirio sa tim“, rekao je. Ipak, nije zadovoljan onim što dobija za svoj novac. „Putovanje avionom je jedina stvar koja mi se pogoršala u životu“, rekao je Beniš. „Mislili smo da ćemo do sada letjeti preko Atlantika za tri sata. Umjesto toga, ugurani ste u sjedište u koje više niko veći od mene ne može da stane.“

Ali neki putnici iz Njuarka rekli su da ne odustaju od svojih ljetnjih planova uprkos višim troškovima. Šejn Haris se vraćala sa putovanja u Vašington sa suprugom Stefonom i sinom Langstonom. Porodica ima još tri planirana leta ovog leta - za Atlantu, Indijanapolis i Portugal. „Mislim da više letimo zbog aktivnosti naše djece“, rekla je. „To je postalo neophodno.“

(indeks)