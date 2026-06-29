Nema predaha na berzi: Raste cijena nafte

Cijene nafte porasle su u ponedjeljak nakon višednevnih uzajamnih udara SAD-a i Irana, koji su ponovo pokazali koliko je krhak njihov privremeni mirovni sporazum i dodatno usporili transport energenata kroz Ormuški moreuz.

Fjučersi nafte brent (Brent crude futures) porasli su za 58 centi, odnosno 0,8 odsto, na 72,57 dolara po barelu u 02.07 časova po Griniču, dok je američka sirova nafta Vest teksas intermidijet (West Texas Intermediate, WTI) iznosila 70,11 dolara po barelu, što je rast od 88 centi, odnosno 1,3 odsto.

„Tržište nafte i dalje je izloženo brojnim rizicima. Ipak, čini se da su učesnici na tržištu usredsređeni na to šta bi nastavak oporavka tokova nafte značio za globalnu ravnotežu“, naveli su analitičari ING-a (ING) u bilješci objavljenoj u ponedjeljak.

„Ovakva opuštenost je neobična i jasno ostavlja značajan prostor za rast cijena ukoliko se oporavak snabdijevanja pokaže sporim“, dodali su analitičari za Rojters.

Brent je prošle sedmice pao za 10,6 odsto, što je bio njegov treći uzastopni sedmični pad, nakon što su isporuke sirove nafte kroz Ormuški moreuz prošle sedmice porasle na najviši nivo od početka američko-izraelskog rata protiv Irana krajem februara.

Međutim, saobraćaj je od tada ponovo usporen nakon obnovljenih napada na brodove u moreuzu od četvrtka, uključujući i tanker za naftu povezan sa Katarom. Ti napadi izazvali su udare SAD-a i Irana, što je bila najteža eskalacija od potpisivanja privremenog mirovnog sporazuma.

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Rast cijena nafte ipak je ograničila informacija da su Iran i SAD pristali da obustave najnovija neprijateljstva u Zalivu i obnove razgovore o sporu u vezi sa Ormuškim moreuzom, rekao je u nedjelju jedan američki zvaničnik.

„Tržište će vjerovatno ponovo preispitati svoju pretpostavku o brzom oporavku snabdijevanja naftom iz Persijskog zaliva“, naveli su analitičari ANZ-a (ANZ).

Saudijski naftni gigant Aramko (Aramco) nastavio je u petak utovar sirove nafte na svom terminalu Ras Tanura, zapadno od Ormuškog moreuza, nakon što je utovar bio obustavljen skoro četiri mjeseca. Do nastavka je došlo pošto su proizvođači nafte povećali proizvodnju i izvoz uoči privremenog sporazuma.

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Utovar je nastavljen čak i nakon što se u nedjelju na području Ras Tanure srušio helikopter u vlasništvu kompanije, pri čemu je poginulo 14 državljana Saudijske Arabije. Uzrok pada helikoptera nije bio poznat.

„Fizički tokovi nafte ograničeni su zbog zastoja tankera, oštećene infrastrukture i obustavljene proizvodnje. Moglo bi biti potrebno do kraja godine da se snabdijevanje približi nivoima prije sukoba“, naveli su analitičari ANZ-a.